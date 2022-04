Cosib, presidenze e prese di posizione: «Agire in sede amministrativa, precisazioni»

TERMOLI. Vertenza Cosib, legata alla presidenza Sbrocca, l’esponente della Rete della Sinistra Pino D’Erminio interviene ancora una volta: «Ho letto la garbata risposta della professoressa Chimisso al mio intervento sulla inconferibilità della presidenza del Cosib all’avvocato Sbrocca, al dottor Camilleri ed al dottor Di Pardo; anzi, non la definirei neanche replica, visto che su molte questioni di sostanza, a quanto pare, siamo d’accordo. Scrivo queste poche righe solo per una precisazione tecnica. La Chimisso si chiede “perché chi ha deciso di avviare un’azione giudiziaria non l’ha fatta nelle sedi più opportune?”, cioè nel caso specifico il Tar.

Il dottor Di Brino, autore dell’esposto riguardante l’inconferibilità a Sbrocca della presidenza Cosib, non poteva farlo, perché in sede amministrativa l’azione popolare (di chiunque) è ammessa solo nelle questioni inerenti al voto; altrimenti la legittimazione ad agire deriva dall’esigenza di tutelare uno specifico interesse legittimo, concretamente leso. Nel caso di specie sarebbero stati legittimati ad agire uno o più componenti del consiglio generale del Cosib, in quanto titolari del diritto di nominare il presidente del Cosib; oppure un’associazione, stabilmente costituita e presente sul territorio, che da statuto avesse la finalità di salvaguardare la trasparenza e la correttezza della pubblica amministrazione».