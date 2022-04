L'importanza di un centro trasfusionale di confine tra clinica e laboratorio

Centro trasfusionale dell'ospedale San Timoteo: intervista al responsabile Francesco Zito

TERMOLI. Dal seminario scientifico di sabato scorso al Martur Resort al quarantennale dell'Avis: una settimana dove il mondo del sangue, dal laboratorio alle donazioni, è centrale nell'attualità territoriale.

A margine dell'evento organizzato dal responsabile del centro trasfusionale dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Francesco Zito, abbiamo voluto proprio approfondire il ruolo anche sociale, non solo medico, che il reparto riveste in basso Molise, intervistando l'artefice della tavola rotonda meritoriamente realizzata in presenza.

Emerge l'importanza di un centro trasfusionale di confine tra clinica e laboratorio.