“Oltre il blu”: una nuova associazione per affrontare autismo e disabilità

TERMOLI. Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo nasce a Termoli ‘Oltre il Blu’, una nuova associazione che intende porsi al fianco delle persone con disturbi dello spettro autistico, fornendo un supporto fattivo anche alle loro famiglie.

A fondare l’associazione, un gruppo esperto di insegnanti, educatori sportivi Coni, psicologi e psicoterapeuti che da anni si occupano con passione delle persone autistiche o con altre disabilità sia fisiche che psichiche con l’intento di aiutarle ad affrontare la quotidianità, ma anche cercando di farle andare ‘oltre’ le proprie difficoltà lavorando sull’acquisizione di abilità e autonomia personale e ponendo grande attenzione alla dimensione della socializzazione. Non a caso si è deciso di ufficializzare la nascita dell’associazione il due aprile dato che questa è dal 2007 la giornata mondiale dedicata all’autismo, con risoluzione Onu.

E non a caso si è scelto il blu per colorarne la denominazione essendo questo il colore che già i primi promotori associarono a tale disturbo in quanto tinta in grado di ‘ risvegliare il senso di sicurezza e il bisogno di conoscenza’. Di autismo e disabilità se ne parla poco e comunque mai abbastanza, da anni lo sostiene anche il cantante Elio delle Storie Tese, che ne sperimenta in prima persona le difficoltà avendo un figlio adolescente autistico da gestire quotidianamente.

Ben vengano quindi iniziative come “Oltre il Blu” che non si limitano a sensibilizzare sui disturbi o i deficit del neuro-sviluppo, ma che intendono dare risposte concrete alle tante richieste del territorio [info: associazioneoltreilblu@gmail.com].