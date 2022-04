Bosco Fantine e spiaggia di Campomarino, l'attivismo dei volontari di Ambiente Basso Molise

CAMPOMARINO. Boschi e paesaggi con alto valore di Biodiversità. A spasso lungo il Bosco Fantine, attraversando un territorio ed un bosco paesaggi con alto valore di biodiversità. Nella mattinata di giovedì un gruppo di studenti dell’Università degli Studi del Molise accompagnati dalla professoressa Angela Stanisci e guidati dal presidente Luigi Lucchese, si sono recati in visita presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino. La ricerca dei giovani studenti è stata improntata sulla biodiversità. Infatti la visita programmata, rientra nel progetto “A.A.A. Biodiversità cercasi”, un progetto rivolto a potenziare la conoscenza della biodiversità in un'area che si estende a ridotto della costa molisana, fornendo alle scuole (dalle elementari alle università) e ad amatori e cittadini interessanti momenti in natura che ha portato ad identificare piante, animali, funghi etc. oltre alla piantumazione di circa mille alberi autoctoni. Oltre allo studio della problematica della biodiversità in generale e l’approfondimento del tema in relazione all’area del Bosco Fantine, gli studenti dell’Unimol hanno affrontato l'analisi progettuale di alcune proposte emerse per la valorizzazione del Bosco in un'ottica di mantenimento e, ove possibile, di miglioramento della biodiversità.

I volontari, inoltre, sono pronti a prendere in mano palette e sacchi per far splendere la spiaggia di Campomarino. A partire dalle ore 9.30, tornerà una delle iniziative targate Ambiente Basso Molise che in ogni occasione registra molta partecipazione e che viene puntualmente supportata dal Csv Molise con una grande opera di diffusione. «Vallo a dire ai brontosauri», è il titolo della giornata incentrata sulla tutela del mare, delle coste e quindi di una delle zone maggiormente rappresentative del Molise, purtroppo spesso preda della noncuranza di persone incivili. Nel segno della collaborazione che vige da sempre con l’associazione, l’amministrazione comunale di Campomarino ha concesso il patrocinio e invitato tutta la comunità ad aderire. I cittadini e i volontari di Ambiente Basso Molise e delle associazioni “Il Valore” e Aisa si ritroveranno sabato mattina all’altezza del lido Nettuno per iniziare l’opera di pulizia e sgomberare la spiaggia da rifiuti di ogni genere.

Sarà l’occasione per contribuire attivamente alla salvaguardia del territorio partecipando a un’opera collettiva di sensibilizzazione – ha spiegato Luigi Lucchese presidente di Ambiente Basso Molise -, primo passo verso una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di tutelare il nostro mare e la biodiversità di questa terra. Una città come Campomarino, ricca di risorse naturalistiche che sono da sempre suo emblema e attrattiva turistica, non può rimanere indifferente. Sebbene non lo chieda direttamente, il mare ha bisogno dell’aiuto di tutti per sottrarsi all’invasione dei rifiuti, per la maggior parte plastica, che finiscono in acqua e sulle spiagge. Ogni anno infatti spiagge e fondali sono soffocati da tonnellate e tonnellate di rifiuti, di cui almeno il 70% costituito da plastica. Auspichiamo dunque alla più ampia partecipazione, che sia per tutti risposta diretta all’emergenza ambientale in atto in tutti i mari, Campomarino compresa».

Galleria fotografica