Uova di Pasqua Ail in piazza Monumento contro le leucemie

TERMOLI. In piazza Monumento, come in altre 4.300 piazze italiane, da venerdì a oggi spazio all’iniziativa Uova di Pasqua Ail che quest’anno giunge alla sua 29° edizione e torna in oltre 4.300 piazze italiane, in programma nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2022. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.

Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro. Quest’anno le Uova AIL, al latte o fondente, saranno ancora più riconoscibili grazie a un nuovo incarto in cui il logo dell’Associazione è ancor più presente e che racchiude simbolicamente l’impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.

Lo sguardo di AIL in questo momento è logicamente rivolto anche alla popolazione ucraina, l'Associazione sta mettendo in campo tutte le sue forze e risorse per accogliere nelle case alloggio AIL, in tutta Italia, i pazienti ematologici ucraini adulti e bambini che stanno arrivando sempre più numerosi nel nostro Paese, in fuga dal conflitto e per sostenere progetti sul territorio ucraino.

Ail da sempre mette al primo posto il paziente con tumori del sangue (ogni anno in Italia ci sono 33mila diagnosi) che è particolarmente fragile e delicato in quanto il suo sistema immunitario è altamente compromesso e, quindi, più a rischio. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, tra cui l’immunoterapia con CAR-T, ultima frontiera nella cura dei tumori, e il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario però proseguire su questa strada e investire sempre più risorse nella Ricerca per raggiungere nuovi traguardi e rendere queste malattie sempre più guaribili.

Come da tradizione è in programma l’importante appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro; per sapere in quali piazze trovare i Volontari dell’AIL vai su www.ail.it, rivolgiti alla sezione provinciale AIL Campobasso Isernia o.d.v. al numero 324.0529450.

L’Ematologia molisana in questi due anni di pandemia da Covid-19, attraverso i Centri di cura e grazie anche all’opera dei Volontari Ail, è stata in grado di garantire la continuità assistenziale e terapeutica.

L’iniziativa Uova di Pasqua Ail ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di Ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.