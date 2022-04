Pista ciclabile sulla costa molisana, a Termoli andrà sul lato opposto alla spiaggia

TERMOLI. Pista ciclabile lungo la costa molisana, in archivio un altro step importante come la conferenza dei servizi decisoria finalizzata a dare il via libera alla progettazione finale dell’opera che collegherà Campomarino a Montenero di Bisaccia, attraverso i segmenti di ciclovia, finanziati con 5 milioni di euro.

Entro il termine stabilito sono pervenuti i seguenti pareri dal Comune di Termoli, dall’Asrem, dalla Capitaneria di Porto, Regione Molise, Enel Distribuzione e Ufficio delle Dogane. Con nota dello scorso 8 marzo, il gruppo dei tecnici incaricati A.T.P. Ambiente e Trasporti Progettazione srl/ Ferrotramviaria Engineering spa/dott. Roberto Tommaselli, ha presentato una modifica del tracciato a Termoli, su espressa richiesta dell'amministrazione comunale, dal lato edifici (lato spiaggia) al lato opposto della strada.

La conferenza decisoria è stata chiusa con parere positivo, che ora produce l'effetto di autorizzare il prosieguo della procedura per l'approvazione del progetto definitivo. I professionisti incaricati avranno l'obbligo in occasione della progettazione esecutiva di riportare ed attivare le azioni di cui alle indicazioni e prescrizioni riportate nei pareri espressi. Innanzitutto prevedere sugli elaborati del progetto definitivo il tratto di Termoli sul lato opposto a quello originariamente previsto, con attraversamenti a raso. Considerato che tali modifiche non inficiano sostanzialmente le previsioni progettuali anzi riducono gli interventi in ambito cittadino.