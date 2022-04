Covid: in Molise 55 guariti e 166 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem tre decessi in Molise nelle ultime 24 ore: in Malattie infettive sono deceduti due uomini, un 73enne di Termoli e un 83enne di Isernia. In Anziano fragile una 91enne di Sant'Agapito. Due i nuovi ricoveri: in Malattie infettive di Sal Giuliano del Sannio e in Anziano fragile, sempre di San Giuliano del Sannio.

Due dimessi da Malattie infettive pazienti di Castelpetroso e Rocca D'Evandro (fuori regione)

Ci sono stati 55 guariti nelle ultime 24 ore, di cui 7 a Termoli, mentre i contagi sono 166, di cui 43 al molecolare Asrem su 600 tamponi refertati, e 123 da test rapidi, su 522 antigenici effettuati. A Termoli 30 positivi, di cui 17 al molecolare e 13 all'antigenico.

In Italia 10.017 persone ricoverate con sintomi, di cui 489 in terapia intensiva. Su 364.182 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 53.588 contagi, mentre i guariti sono stati 48.486. Sono stati 118, infine, i decessi. Positivi attuali in aumento a 1.284.016.

I contagi: 30 totali (di cui 13 antigenici) Termoli, 6 (6) Acquaviva Collecroce, 1 (1) Baranello, 2 (2) Bonefro, 14 (10) Campobasso, 1 (1) Campodipietra, 4 (2) Campomarino, 1 (1) Capracotta, 2 Carovilli, 1 Castelpetroso, 1 Civitanova del Sannio, 3 (3) Colletorto, 2 (2) Colli a Volturno, 1 (1) Ferrazzano, 1 (1) Forli del Sannio, 2 (2) Gildone, 1 Guardialfiera, 4 (4) Guglionesi, 15 (14) Isernia, 9 (9) Larino, 2 (2) Macchia d’Isernia, 4 (4) Macchiagodena, 1 (1) Miranda, 1 (1) Montaquila, 2 (2) Monteroduni, 1 (1) Oratino, 3 (1) Palata, 3 (3) Pesche, 6 (6) Petacciato, 2 (2) Petrella Tifernina, 1 (1) Poggio Sannita, 9 (9) Portocannone, 1 (1) Pozzilli, 1 (1) Riccia, 1 Ripalimosani, 1 Roccamandolfi, 1 San Giacomo degli Schiavoni, 2 San Giuliano del Sannio, 1 (1) San Giuliano di Puglia, 3 (2) San Martino in Pensilis, 1 (1) San Polo Matese, 1 (1) Sant’Agapito, 2 (2) Scapoli, 2 Sessano del Molise, 1 Tavenna, 1 (1) Trivento, 3 (2) Ururi, 3 (2) Venafro, 4 (4) Vinchiaturo.

I guariti: 7 Termoli, 1 Belmonte del Sannio, 1 Bojano, 5 Campobasso, 3 Campomarino, 1 Carpinone, 2 Casacalenda, 1 Castelbottaccio, 1 Colli a Volturno, 1 Fornelli, 9 Isernia, 1 Larino, 1 Mirabello Sannitico, 1 Montecilfone, 1 Montefalcone nel Sannio, 3 Montenero di Bisaccia, 3 Monteroduni, 1 Morrone del Sannio, 1 Rionero Sannitico, 1 Roccamandolfi, 2 San Martino in Pensilis, 1 Toro, 1 Ururi, 2 Vastogirardi, 6 Venafro.

Scende a 27 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 0 ricoverati in Rianimazione Covid, 17 in Malattie infettive e 10 Anziano fragile Covid.

Di questi 4 non sono vaccinati, 0 prima dose, 4 con seconda dose/dose unica, 19 con terza dose.

Sale a 597 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In aumento, da 8.295 di ieri a 8.403 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

Di questi 5.689 in provincia di Campobasso, 2.703 in provincia di Isernia e 11 di fuori regione.

Fermo ai 3.156 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.