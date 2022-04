Ospedale San Timoteo: la proposta consegnata a Toma

TERMOLI. Nel confronto di venerdì scorso tra struttura commissariale e comitato San Timoteo depositato un documento nelle mani di Toma.

Per quanto concerne i servizi da programmare indicata la seguente proposta per il Presidio Ospedaliero “San Timoteo”.

Ospedale San Timoteo

Pronto soccorso H24: deve essere dotato di idoneo personale in numero e professionalità, di una Astanteria per l’osservazione breve con una Unità di Unit-Stroke per eventuali trasferimenti presso Centri di Neurochirurgia di riferimento.

Chirurgia Generale: mantenere lo stesso standard di diagnosi e cura in quanto l’unità operativa eccelle in Chirurgia Toracica (sia per via toracotomica che per via torascopica); in Chirurgia Addominale (sia per via laparotomica che per via laparoscopia); in Chirurgia d’Urgenza e Chirurgia Vascolare. Inoltre, và tenuto presente che in questa unità operativa si pratica la Chirurgia Bariatrica, uno dei pochi centri del Sud dove si tratta la patologia dei grandi obesi con conseguenti benefici sia per il paziente che per il SS. per la prevenzione delle malattie metaboliche e vascolari.

Ortopedia e Traumatologia: deve ritornare ad esprimersi a livelli qualitativi molti elevati. È stata centro di eccellenza fino a pochi mesi fa per l’Ortopedia elettiva (protesi d’anca, protesi di ginocchia, protesi di spalla), e la grande Traumatologia, comportando una elevata mobilità attiva dalle regioni limitrofe. Pertanto deve essere reintegrato il personale medico ed infermieristico andato in quiescenza, oltre a potenziare ed aggiornare il bagaglio tecnologico.

Ostetricia e Ginecologia : è stato un centro di eccellenza fino a poco tempo fa, deve tornare ad esserlo aggiungendo e reintroducendo metodiche disattivate per mancanza di personale medico adeguatamente addestrato. Al riguardo un esempio: il trattamento Laser per la prevenzione delle lesioni precancerose vulvo-vaginali, che comporta una grande mobilità passiva con le regioni limitrofe. Utile è realizzare l’assistenza in Ost. che favorisce la centralità del binomio madre-bambino con particolare attenzione alla umanizzazione della degenza delle neo mamme con rooming in: subito dopo il parto e per tutta la degenza la mamma tiene accanto a sé il neonato per facilitare l’allattamento al seno e l’interazione mamma-bambino. Nido aperto: il neonato in stanza con la mamma può essere portato al nido in caso di necessità particolari. Il reparto deve garantire di affrontare situazioni di emergenza e urgenza H 24 per problematiche di gravidanza, parto, puerperio, con la presenza di guardia attiva. Punti di forza sono: corsi di preparazione alle nascite; assistenza personalizzata al travaglio di parto; libertà delle pazienti di muoversi durante il travaglio grazie alla telemetria per il monitoraggio CTG; il travaglio in acqua, grazie alla presenza di apposite vasche in sala parto; assistenza al parto fisiologico con la partecipazione del partner o di altro congiunto. Umanizzazione del parto mediante tecniche innovative ispirate a metodi naturali di assistenza al parto. Episiotomia non di routine. Donazione di sangue cordonale. Mentre per i trattamenti chirurgici: Chirurgia ginecologica ed oncologica maggiore laparoscopica e vaginale; chirurgia endoscopica; chirurgia pelvica laparotomica e vaginale; chirurgia ricostruttiva per difetti del pavimento pelvico; diagnosi e trattamento precoce dei tumori dell’apparato genitale.

In tal modo si potrà ottenere la deroga all’apertura del Punto Nascite che oggi raggiunge un numero di nascite lontano da 500 indicati per anno.

alla diagnosi e al trattamento di tutte le problematiche di interesse specialistico che richiedono interventi chirurgici. In particolare la competenza e l’interesse del reparto nel trattamento della patologia oncologica del distretto cervico-cefalico, della traumatologia maxillo-facciale e otologica, della patologia flogistica e non rinologica e sinusale e di tutte le problematiche di interesse chirurgico che richiedono un trattamento in day-surgery. Al reparto va riservato un numero adeguato di sedute operatorie al fine di poter garantire con continuità interventi di chirurgia oncologica: neoplasie maligne del cavo orale, orofaringe, ipofaringe e relativo coinvolgimento secondario da metastasi latero cervicali; neoplasie delle ghiandole salivari e della ghiandola tiroidea; neoplasie del naso, dei seni paranasali e del massiccio facciale compreso tumori primitivi o secondari dell’orbita; neoplasie cutanee del distretto cervico-facciale compreso l’orecchio esterno con particolare competenza nelle tecniche di ricostruzione plastica con lembi peduncolati o liberi. Chirurgia otologica: trattamento della patologia postraumatica dell’orecchio medio ed esterno. Chirurgia rinologia: per la correzione di patologie ostruttive nasali quali deviazioni del setto nasale e ipertrofia dei turbinati. Chirurgia delle rinosinusiti croniche iperplastiche (poliposi nasale) con tecniche tradizionali ed endoscopiche (Fess). Chirurgia estetica della piramide nasale. Chirurgia maxillo – facciale: della patologia traumatica del massiccio facciale mediante le più moderne metodiche di riduzione e contenzione delle fratture. Chirurgia riabilitativa: inserimento primario o secondario di protesi vocali nel laringectomizzato. Chirurgia di day surgery: trattamento di modesto impiego. Potenziare questa disciplina non può che fare incrementare la mobilità attiva con le regioni limitrofe.

Medicina generale: tra le principali patologie che colpiscono la popolazione geriatrica molisana, rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie capacità di intervento in termini di diagnosi e cura, vi sono le patologie cerebro-vascolari e respiratorie, che impongono un miglioramento dell’assistenza in fase acuta, favorendo la stabilità clinica. Pertanto è necessario una riqualificazione dell’attuale personale ed integrazione dello stesso.

Cardiologia-Unità Coronarica con Emodinamica: già U.O. di elevato livello di eccellenza. Nel trattamento delle patologie coronariche ed infartuali è all’avanguardia in ambito regionale, e non solo, ed è stato e dovrà tornare ad essere richiamo di mobilità attiva dalle regioni limitrofe, e centro di eccellenza nel trattamento delle aritmie cardiache per l’impianto di Pace-Maker. Pertanto per salvaguardare questo patrimonio, necessita potenziare il personale qualificato (medico, infermieristico e tecnico) tale da poter garantire un’assistenza altamente qualificata H/24.

Pediatra: riqualificazione del personale medico ed infermieristico per garantire un livello di assistenza adeguato, soprattutto nelle patologie neonatali.