Una storia lunga 90 anni: la licenza della rivendita 1 sul Corso nazionale

TERMOLI. Era il 4 aprile 1932, giusto novanta anni fa, da un locale di tabaccheria già esistente a Termoli sul corso Nazionale, dove oggi esistono i locali delle confezioni Mancini, cominciò lì l’era della famiglia Luzzi e la bisnonna di colui che oggi porta avanti la novantenne attività, Demetrio, la signora Carmela Buri Garzella, quel giorno si recò nello studio di un notaio per redigere l’atto di acquisizione di quella che è diventata la tabaccheria rivendita numero 1 di Termoli della famiglia Luzzi, ma il 4 aprile 1932 è stata una data importante anche per il fatto che quello stesso giorno nasceva la signora Giuseppina Minchillo, nipote della signora Carmela Buri.

Giuseppina poi in età da maritare divenne la moglie di Giuseppe Luzzi per gli amici Peppino, i due erano cugini di primo grado “la madre di mia madre era una Luzzi e il padre di mio padre era un Luzzi”, quindi a tutti gli effetti comunque fu un acquisto della famiglia Luzzi, come ci dice Demetrio, Giuseppe e Giuseppina poi da sposati sono diventati i genitori di Maria Luisa ma per tutti Luisa e Demetrio.

La tabaccheria con Peppino e Giuseppina dai locali dove nacque nel 1932, nel 1961 l’anno in cui nacque Demetrio, si trasferì sempre sul corso Nazionale 21, poco più sotto, dove oggi ci sono i locali della Farmacia Marino e li restarono per quasi 40 anni, avevano oltre alla rivendita tabacchi e affini, anche delle cabine telefoniche per parlare in teleselezione con i gettoni telefonici, poi il 14 dicembre con Demetrio titolare e con il concreto aiuto per diversi anni della sorella Luisa, oltre che della mamma, la cara signora Giuseppina, che purtroppo non c’è più, il papà Peppino morì nel 1976.

Oggi a dare una grossa mano a mandare avanti l’attività c’è la sua signora Nicoleta, il locale si è spostato comunque sempre in corso Nazionale di nuova attraversando la strada sul lato dove appunto è oggi ubicata. Una storia quella dell’attività della rivendita numero 1 di tabacchi Luzzi che in 90 anni ha visto passare davanti a sé guerre, fascismo, dove in quel periodo i tabacchi non erano molto disponibili, arrivavano in cassette di legno e si vendevano sciolte, le “Macedonia”, le “Popolari”, nel periodo quando le persone non avendo disponibilità economiche, addirittura i vecchietti andavano nel locale per prenotarsi quei ritagli di tabacco la cosiddetta spuntatura che cadeva nei cassetti, e il buon Peppino glielo regalavano e loro contenti perché con quei ritagli si potevano fare una sigaretta e fumarsela in tutta serenità.

Senza dubbio si può dire che quella della rivendita numero 1 di Tabacchi sia una delle licenze più antiche del corso Nazionale, dove ne sono passate tante di persone, ne ha vissute tantissime di storie, di eventi di trasformazioni del corso Nazionale stesso, è anche stato un punto di riferimento come dicevamo di telefonia pubblica, nella rivendita Peppino e Giuseppina avevano anche la licenza di vendita di giocattoli, profumi, cancelleria, articoli natalizi, naturalmente articoli per fumatori, ma potremo dire che le tabaccherie una volta erano anche una sorta di bazar si vendevano lamette, schiuma e sapone per radersi la barba, situazioni oggi un po’ perse, si trova solo il minimo indispensabile, oggi con l’avvento dei supermercati e centri commerciali.

In conclusione l’attuale titolare della discendente diretto di Peppino e Giuseppina Luzzi, Demetrio ci dice: «Io oggi ci provo a continuare l’opera della mia famiglia, dei miei genitori, magari non riesco ad essere alla loro altezza ma mi sto impegnando, sono molto attento e portato più che altro con gli articoli inerenti ai fumatori, pipe, sigari, mi piace leggere le storie sul tabacco e cerco di dare sempre una impronta antico moderno».

