Termoli perde un pezzo di storia: addio a Innocenzo Russo, l’uomo delle tradizioni

TERMOLI. Un altro caratteristico personaggio della vita e tradizione termolese ci ha lasciati: si tratta di Innocenzo Russo l’uomo simpatico, spiritoso sempre con la battuta pronta che tutti noi ricordiamo per averci fatto crescere a Spagnolette americane, Lupini, Noce di Cocco, Semi di zucca ed ogni altra specialità di frutta secca, come da tradizione di imprenditori ortofrutticoli qual è la grande tradizione della numerosa dinastia dei Russo presenti da una vita nella nostra città.

Innocenzo è stato davvero un innovatore in questo campo: non era San Basso o a Madonn’ Allunghe, se non c’era la bancarella in fondo al corso Nazionale di Enzuccio e i suoi figli a vendere le calde e tostate spagnolette o i freschi lupini. Lui era una tradizione come lo erano i festeggiamenti in onore del nostro santo Patrono, il martedì di Pasqua ovvero la scampagnata al santuario della Madonna della Vittoria, la sua bancarella era doverosamente sempre la prima ad entrare.

Quest’anno purtroppo questa ricorrenza mancherà di due grandi personaggi: Padre Luigi, il parroco della Chiesa, morto pochi giorni fa e adesso anche Innocenzo. Per dimostrare anche la duttilità di Innocenzo, chi vi scrive non vedeva l’ora che arrivassero le tradizioni dei vari canti che si fanno a Sant’Antonio e San Sebastiano il mese di Gennaio a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro e anche il canto della Pasquetta il 6 Gennaio, perché Innocenzo faceva parte del gruppo Folklorico amatoriale a Jervelelle e lui ricopriva sempre il ruolo di attore principale o Sant’Antugne o di san Sebastiano; non diceva né cantava nulla, ma il suo sguardo severo e da attore consumato diceva molto più di tante parole.

Enzuccio era davvero un numero uno nel suo campo, ha saputo anche imparare il mestiere ai suoi figli che adesso nel suo nome porteranno avanti l’attività. Mentre scrivevamo questo ricordo mi passavano davanti le fotografie di tutti i tanti anni che seguivamo le loro gesta folkloriche e ho rivisto personaggi che oggi non ci sono più e che hanno fatto la storia anche di Termoli con queste performance. Suo Fratello Tonino “Cruscioff” Franco Mancini, Giovanni Chimisso, amici che seguivano sempre loro, Francesco Matassa, Armando Traini, Raffaele Di Giovannella.

Caro Innocenzo ora li raggiungerai lassù e chissà quante risate ora che vi ritrovate vi farete insieme e magari il vostro buonumore, la vostra goliardia chissà che non contagi anche gli Angeli del paradiso, Innocenzo ci mancherai tantissimo quando fra poco alla Madonn’ Allunghe e soprattutto a San Basso , non vedremo più te a dare le direttive dalla bancarella ai tuoi figli. Buon viaggio carissimo Enzuccio

I funerali si svolgeranno martedì 5 aprile alle ore 10.30 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù a Termoli.

Galleria fotografica