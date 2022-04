Una proposta per il porto di Termoli

TERMOLI. Dal professor Angelo De Gregorio una proposta per il porto di Termoli.

«La relazione che segue fu richiesta all’autore dall’International Propeller Club (1) – Sezione di Roma – in previsione di un convegno sulla portualità italiana che doveva tenersi nella Capitale e non più svoltosi causa pandemia. I suoi contenuti, a parere di chi scrive, sono quanto mai attuali.

Essa, nel dicembre scorso, è stata portata anche all’attenzione del Sindaco di Termoli affinché, se condivisa, sia avanzata nelle sedi istituzionali, Regione e Autorità di Sistema Portuale.

Naturalmente possono aversi idee diverse sul ruolo ed il possibile futuro/sviluppo del porto di Termoli. Un fatto è però incontrovertibile: sono solo le navi il vero moltiplicatore economico di un porto, generando lavoro e occupazione. Si dovrà solo scegliere se puntare sul traffico commerciale, pure possibile, o su quello di piccole cruise ship di cui al presente lavoro. Altro fatto certo è che sono almeno cinquant’anni che si discute di un potenziamento del nostro scalo: dal porto industriale alla foce del Biferno all’ultimo faraonico e fantascientifico previsto dal nuovo piano regolatore portuale. Mai però che ci si confronti con la realtà, su cosa, cioè, è possibile e fattibile ora!

Premessa

Se si fotografa la situazione ante epidemia da Covid-19 (2) si ricava l'immagine di una portualità italiana caratterizzata da un lato dall'esigenza dei grandi porti di mantenere, e se possibile migliorare, le rispettive posizioni di mercato attraverso l'adeguamento / potenziamento delle infrastrutture e dall'altro dal tentativo di numerosi porti minori di "aggrapparsi" alle viciniori Autorità (di Sistema) Portuali per beneficiare di qualche "regalia" di traffico "povero", economicamente poco remunerativo per quelli maggiori.

Entrambe le strategie, ad avviso di chi scrive, presentano criticità e punti deboli.

I grandi porti hanno enormi difficoltà, volendo anche prescindere da quelle legate alla reperibilità di finanziamenti e di investitori, ad acquisire nuovi spazi: a terra per la naturale morfologia del territorio, a mare per gli impedimenti, a volte insuperabili, derivanti da vincoli ambientali e paesaggistici. Allo stesso tempo quasi tutti gli scali vogliono mantenere tutte le tipologie di traffico trattate, al più cercando di ampliare/adeguare le aree rispettive, rinunciando, anche laddove i porti vicini consentirebbero una "spartizione" o razionale ripartizione in funzione delle rispettive potenzialità/caratteristiche, alla specializzazione che, attraverso la razionalizzazione di spazi ed il miglior utilizzo delle aree esistenti, ne favorirebbe la competitività compensando ampiamente le quote di altri traffici cedute.

Tutto ciò per un verso consentito e per l'altro impedito dalla mancanza di una univoca e sinergica strategia del sistema Paese in tema di marittimità ed economia del mare che da sempre, ed ancora, impedisce all'Italia di beneficiare pienamente della sua naturale vocazione e posizione.

In tale contesto diventano poi ostacolo anche le norme e gli indirizzi della Unione Europea, spesso giudicate in contrasto con le esigenze italiane, ma pure, nel contempo, occasioni non colte.

I porti minori in Italia, dal canto loro, sono sempre sopravvissuti barcamenandosi, affiancando alla originaria natura peschereccia, immutata e fossilizzata per non pochi, lo sfruttamento di locali movimenti turistici, quali quelli per le isole minori, (vedasi Termoli, per restare a noi) o adeguandosi a piccoli traffici di cabotaggio legati alle realtà economico/industriali del proprio entroterra o di quelli confinanti (esempio calzante: Vasto) o il tentativo di intercettare sempre traffico di cabotaggio povero, non pagante per i grandi porti, offrendo i servizi essenziali a costi contenuti (gli esempi qui sarebbero molti, disseminati per tutta la penisola).

L'istituzione (legge 28 gennaio 1994, n. 84) dell'Autorità Portuale e poi di quella di Sistema, nel mentre voleva giustamente rispondere alle grandi sfide del traffico internazionale restituendo competitività ai maggiori scali nazionali che perdevano quote non solo rispetto a quelli del nord Europa, ma anche nei confronti di quelli mediterranei, ha comunque lasciato nel limbo i porti minori. Se resta sempre valido il principio che sta alla base della classificazione dei porti italiani, nella pratica quelli minori sono stati lasciati a loro stessi non inserendoli in una visione strategica nazionale, non esaltandone né riconoscendone il ruolo di cerniera tra i grandi ed i medi/piccoli traffici. Le Regioni più avvedute e consapevoli della propria marittimità hanno tentato di fare da sé per ritagliare un ruolo ai propri scali. L'unica assente è il Molise.

Un ruolo ed una proposta per il Porto di Termoli

L'appartenenza alla 3a classe della II categoria non impedisce che gli scali minori possano svilupparsi ed acquisire traffico commerciale, seppur limitato come bacino, di cabotaggio nazionale e internazionale.

A Termoli l'unico traffico passeggeri esistente è quello del collegamento di linea con le Isole Tremiti - a prevalenza “mordi e fuggi” - in estate implementato dall'armamento privato.

È presente un’attività offshore - Campo Rospo Mare - di coltivazione idrocarburi, in via di esaurimento e di scarsa qualità del prodotto. In merito va altresì osservato che la quasi totalità dei servizi logistici a supporto delle piattaforme petrolifere – quelli cioè che generano occupazione e movimento economico - hanno come base il porto di Ortona. Altra occasione persa da Termoli a causa della cecità e del disinteresse delle Amministrazioni all’epoca dell’installazione del Campo.

La cantieristica, per circa 20 anni, ha avuto un significativo ruolo, ma è entrata in forte sofferenza all’epoca della crisi finanziaria del decennio trascorso, tanto da far scomparire quella presente della costruzione di navi di medio e piccolo tonnellaggio.

Il tentativo di un servizio passeggeri di linea con la Croazia, gestito da una società creata ad hoc, compartecipata dalla Regione attraverso la finanziaria regionale, non ha retto per difetto di adeguata pianificazione e problematiche di varia natura. Economicamente in sofferenza anche il tentativo di linea estiva operato dal privato.

Lo scalo è stato anche selezionato nel 2017 da un operatore croato come meta di un circuito di crociere di lusso, con piccole navi (circa 100 passeggeri) alla ricerca di mete che presentassero aspetti culturali, archeologici ed eccellenze enogastronomiche originali e alternativi. L’esperimento si è protratto per soli nove scali. È stato interrotto, a notizia di chi scrive, per la scarsa qualità infrastrutturale dello scalo termolese e dei servizi (ad es. anche la difficoltà ad effettuare il semplice e necessario rifornimento idrico).

Dallo scorso anno la Regione Molise ha fatto la scelta di aderire all'Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale. Decisione molto dibattuta – taluni, ed anche chi scrive, avrebbero ritenuto che la collocazione naturale della marittimità molisana fosse in un ente da costituire ad hoc con la regione Abbruzzo, con i cui scali vi è senza dubbio una maggiore complementarietà e affinità infrastrutturale, o aderendo all’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centrale (AdSP) -, ma la decisione è stata assunta e con tale realtà occorrerà confrontarsi. Si tratterà ora di vedere quale ruolo l’AdSP vorrà riservare allo scalo termolese, evidenziando, per coloro ai quali ciò fosse sfuggito, che essa diventerà l’unico Ente competente per programmazione, investimenti, rilascio concessioni in ambito portuale, l’unico depositario, in una parola, della politica marittima per i porti aderenti.

In tale contesto è tuttavia perseguibile e concretizzabile un ruolo per il Porto di Termoli. La proposta discende proprio dall'esperienza di una estate, quella che ha visto gli scali della Mn Artemis della Grand Circle Cruise Line di Dubrovnik (Croazia).

Allo scopo di sostenere l’economia e il rafforzamento della coesione sociale della popolazione della regione Molise si propone di realizzare, nell’ambito della Zona Economica Speciale (ZES), un hub (3) per Cruise Ship di piccole dimensioni e Mega Yacht (max 200 passeggeri e naviglio di lunghezza massima di circa 100 mt). Termoli, quindi, non più scalo, come nell’esperienza richiamata, ma capolinea per l’imbarco dei crocieristi.

Si può stimare che l’infrastruttura portuale potrebbe accogliere anche due unità contemporaneamente (ovviamente rimodulando l’assegnazione di spazi in banchina e rivedendo le concessioni assegnate, con particolare riferimento a quelle improduttive o non compatibili); sarebbero sufficienti un paio di operatori crocieristici per assicurare, ruotando nell’arco temporale settimanale e su due itinerari diversi ciascuno, sei/otto scali. Una tale previsione consentirebbe di promuovere Termoli, e con essa, l’intera regione.

All’AdSP, affiancata dalle Amministrazioni, il compito di supportare e proporre lo scalo molisano alle Compagnie armatrici.

L’offerta di servizi tecnico-logistici presenti, da integrare e completare, consiste in:

- servizi di agenzia marittima e spedizioniere doganale;

- buone infrastrutture di collegamento stradale e ferroviario;

- adeguata presenza di officine per manutenzione e riparazione navale;

- presenza di due cantieri per la costruzione e la riparazione di naviglio;

- presenza di una Marina – Porticciolo Turistico dotato di 300 posti barca e in grado servire imbarcazioni fino a 30 mt.

Essa dovrà poi comprendere i servizi a supporto degli investitori nello specifico settore del piccolo e medio cabotaggio (servizi offerti a condizioni competitive, sostenuti dal regime speciale) per itinerari che tocchino i porti del bacino veneto, della Puglia adriatica, della Croazia, del Montenegro e della Grecia. Naturalmente gli stessi itinerari, pur se di scelta delle Compagnie armatrici, potrebbero essere preliminarmente studiati (scali interessati, durata delle varie tratte di navigazione, tempi di permanenza nei vari porti toccati …) e presentati alle stesse nell’ambito della proposta preliminare che dovrà comprendere anche un’analisi dei servizi disponibili e dei relativi costi.

Per la realizzazione di un tale progetto occorre investire per realizzare un terminal (attrezzando un tratto della banchina di Sud-Est, inizialmente anche con una tensostruttura, come fatto del resto inizialmente da porti ben più importanti e per grandi navi – vedi Civitavecchia), potenziare i servizi di fornitura delle utilities in banchina e rafforzare i servizi di prevenzione e sicurezza. I servizi già presenti sono: il pilotaggio, gli ormeggiatori e il rimorchio.

La gestione del Terminal potrebbe essere assunta inizialmente dall'Autorità di Sistema Portuale, cui si è aderito, o da una società terminalista.

Per il porto del Molise potrebbe essere una strategia vincente e costituire una vera rivoluzione».

Note:

(1) L’International Propeller Club è un sodalizio che promuove l'incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l'aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime, dei trasporti e della logistica.

(2) Esula da questo lavoro elencare e ancor più analizzare le ripercussioni della pandemia sull’economia marittima mondiale e le conseguenze sull’organizzazione e gestione dei traffici e dei servizi nei porti nonché sulla filiera logistica.

(3) Hub, per i non addetti, lo si può genericamente tradurre come “porto base” o anche capolinea in questo caso. Il perché un hub per Termoli e non semplicemente scalo di un itinerario crocieristico per piccole cruise ship richiederebbe una relazione a sé stante e pertanto la si omette.