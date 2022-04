Agorà del Molise, successo per gli incontri promossi dal Pd

MOLISE. "Vedere realizzato il lavoro di tanti mesi è bellissimo.

Abbiamo iniziato a lavorare alle Agorà del Molise nell'estate del 2021 sulla scia delle Agorà promosse dal Pd a livello nazionale e spinti dalla voglia di tornare a confrontarci, a costruire insieme alle persone in presenza dopo due anni di distanza dovuti al Covid.

Abbiamo immaginato le Agorà del Molise come una serie di appuntamenti dal vivo (ma con la possibilità di seguire anche online) sui temi che più stanno a cuore a noi Molisani: l'ambiente, il lavoro, la salute.

Pian piano abbiamo immaginato una modalità che permettesse ai partecipanti non solo di ascoltare i referenti locali dei vari temi ma soprattutto che desse la possibilità a tutti di prendere parte ad un processo di costruzione del futuro". Lo scrive Vittorino Facciolla (Pd).

"Come?

Partecipando ai tavoli tecnici, portando la propria esperienza e soprattutto la propria proposta.

E ieri la prima Agorà a Montagano è stata tutto questo. All'interno degli incontri di Aprile che abbiamo voluto chiamare il mese del 'Patto verde per il Molise" ieri ci siamo dedicati al tema "Da rifiuto a risorsa, per una economia circolare"

Abbiamo coinvolto oltre 100 persone, relatori della caratura dell'onorevole Braga, il prof. Arena, la dott.ssa Cuna e il dott. Francesco Lombardi.

E poi tanti sindaci, imprenditori, associazioni, cittadini che hanno partecipato attivamente.

Tante le proposte concrete che sono arrivate dai tre tavoli tecnici dedicati all'Economia circolare, al Piano regionale per la gestione dei rifiuti e alle Amministrazioni e buone pratiche, oltre a idee e spunti che sono stati raccolti e illustrati al pubblico nella seduta plenaria finale, il momento in cui ci siamo davvero resi conto che il Molise ha una grande ricchezza, quella dei cittadini che credono nell'impegno e nella partecipazione per costruire un Molise migliore, al passo con i tempi, virtuoso, che sa guardare al futuro e sa immaginarlo ed è pronto a realizzarlo concretamente.

La prossima Agorà si terrà l'11 Aprile a Campobasso, parleremo di "Energia e territorio, prospettive per il Molise".

Vi aspettiamo". Conclude Facciolla.