Prevenzione oncologica: accordo Regione Molise, Ispro, Ons

CAMPOBASSO. Mettere in campo azioni di supporto a favore del Piano nazionale di prevenzione e di quello regionale: è la finalità dell’accordo di collaborazione sottoscritto da Regione Molise, Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), Osservatorio nazionale screening (Ons).

L’Osservatorio sostiene Regioni e Ministero della Salute per il monitoraggio dei programmi di screening per il tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina, per il miglioramento continuo della qualità, per la formazione specifica e per la promozione della ricerca applicata a questo ambito.

L’Ispro e la Regione Molise contribuiranno alla realizzazione delle attività progettuali dell’Ons, ciascuno nell’ambito di propria competenza, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità comuni oggetto del presente accordo.

Per quanto riguarda il Piano regionale, l’Ons fornirà il sostegno necessario al monitoraggio e alla valutazione semestrale dei tre Programmi di screening oncologico a livello regionale alla luce dei nuovi criteri di valutazione (NSG) nell’adempimento dei LEA, alle attività di formazione degli operatori coinvolti nei percorsi screening a livello regionale, per il superamento di criticità emerse dalle survey di anni precedenti, nonché a quelle inerenti la comunicazione realizzate a livello regionale e da A.S.Re.M, finalizzate ad aumentare l’adesione ai tre programmi di screening oncologico.

Sono previste, inoltre, altre azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di prevenzione.