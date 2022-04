Romagnuolo: "Chirurgia San Timoteo verso la normalità dopo incontro Vallo-Asrem"

TERMOLI. “È indispensabile riportare alla normalità il reparto di Chirurgia dell’ospedale San Timoteo, per garantire ai pazienti servizi efficienti e soprattutto costanti e di qualità”: queste le parole della consigliera regionale Aida Romagnuolo a margine dell’incontro avvenuto tra il direttore sanitario dell’Asrem, Evelina Gollo, e il coordinatore regionale Acoi (Associazione dei chirurghi ospedalieri), Antonio Vallo. Una iniziativa che ha trovato piena condivisione nella esponente di palazzo D’Aimmo e che ora punta ad un protocollo d’intesa volto alla riattivazione delle sale operatorie.

“Come evidenziato da più fronti e da Antonio Vallo in particolare – ha aggiunto Romagnuolo – è una necessità non più rinviabile, soprattutto al fine di smaltire le lunghe liste di attesa. L’Uoc di Chirurgia del San Timoteo di Termoli è da troppo tempo in sofferenza, potendo garantire solo le urgenza per l’assenza di anestesisti. Il personale medico e paramedico va assolutamente incrementato, così come resta fondamentale far ripartire in sicurezza i nosocomi periferici. Dunque – ha concluso la consigliera Romagnuolo – si aspettano azioni concrete dopo l’apertura positiva manifestata dall’Azienda sanitaria regionale del Molise”.