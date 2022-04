Zes Adriatica tra gli obiettivi del Pef 2022 Cosib

TERMOLI. Di Cosib non si parla solo per le vicende legate alle delibere Anac o alle sentenze del Tribunale di Larino. C’è un’attività di carattere amministrativo e istituzionale che prosegue. A breve approderà il bilancio 2021 nel Consiglio generale, parlamentino dell’ente che ha approvato anche il Pef, piano economico-finanziario, che rappresenta la cartina di tornasole del Consorzio nell’anno solare in corso. Nella seduta, di cui da poco sono stati pubblicati i documenti, il presidente Roberto Di Pardo ha rivolto il benvenuto ai nuovi Consiglieri Gallo e Greco, rispettivamente sindaci di Portocannone e Ururi, manifestando loro la massima disponibilità per tutto ciò di cui possano necessitare.

Lo stesso Di Pardo ha illustrato il Pef, definendolo come principale strumento di programmazione del Consorzio, redatto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Riferendo che la politica economica del Consorzio si misura in un contesto nazionale ed europeo caratterizzato da una lenta ripresa dell’economia; purtuttavia, la crisi economica provocata dal coronavirus ha avuto effetti devastanti, ma il recupero fa sperare in una nuova fase di crescita, ben diversa da quella degli ultimi anni. Prosegue riferendo che i nuovi straordinari rialzi dei prezzi all’ingrosso dei prodotti energetici stanno determinando un aumento esorbitante dei costi per l’energia che, inevitabilmente, si tradurrà in un aumento dei prezzi al consumo. È probabile che tale situazione potrà comportare problemi di fatturato per il Consorzio, il quale cercherà, per quanto possibile, di non aumentare i costi dei servizi erogati alle Aziende.

Si procederà con la politica di taglio dei costi, anche se il suo perseguimento si prevede difficile, stanti i registrati rincari delle materie prime. A tal proposito Di Pardo ha esposto che un risparmio di costi si attende dall’ormai prossima dismissione del potabilizzatore consortile e dal completamento ed avvio del digestore. Il presidente ha sottolineato che un’occasione importante per il Consorzio è rappresentata dalla Zes Adriatica, della quale circa 174 ettari su complessivi 516, interessano la Zona Industriale di Termoli; a breve si attende la nomina del Commissario Straordinario della Zes per procedere con gli atti conseguenti. Per quanto concerne la vendita dei lotti, si intravedono segnali positivi di ripresa, in quanto l’Ente ha già concluso, ad oggi, vendite per il 45% del “budget” previsto per l’esercizio 2022. Nel Consorzio sarà realizzata la Zona Franca Doganale, che apporterà numerosi benefici alle aziende insediate; i relativi lavori, però, non sono stati previsti nel presente Pef, in attesa di ulteriori atti propedeutici. A questo punto seguiti gli interventi dei presenti, ai quali il Di Pardo ha dato puntuale ed esaustiva spiegazione: intervenuto il consigliere Di Matteo, che ha chiesto aggiornamenti in merito al recupero degli importi relativi alla depurazione delle acque reflue delle annualità precedenti ed alla situazione creditoria. Il Consorzio sta procedendo con incontri con le singole Aziende per tentare una conciliazione bonaria delle vertenze inerenti alle pregresse fatturazioni. Inoltre, per rispondere alle esigenze degli utenti, il Comitato ha modificato l’art. 47 del Regolamento per l’immissione ed il trattamento delle acque reflue, stabilendo che la fatturazione sarà commisurata al consumo di acque reflue scaricate dalle Aziende Grandi Utenze e misurate 4 dagli apparecchi di misura, sia per la quantificazione della parte fissa che della parte variabile. Di Pardo ha ragguagliato anche sui principali crediti in contenzioso. Intervenuto anche il consigliere Gallo, anticipando la sua astensione dal voto, in quanto appena insediato. Ha chiesto, inoltre, chiarimenti sulla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente ad investimenti non riproposti.

Il presidente ha chiarito che essi si riferiscono al rifacimento della palazzina uffici, ritenuto non prioritario, e agli interventi di manutenzione del potabilizzatore, in vista della sua dismissione, come già esposto in precedenza. Gallo ha chiesto delucidazioni sui ricavi delle vendite dei servizi, in merito ai quali è pervenuta la replica, basata sul fatto che il Pef fotografa la situazione in base a quanto oggi è noto e, pertanto, in esso non è stato inserito il rincaro dei costi dell’energia, in merito ai quali si rimane in attesa di conoscere le evoluzioni. Sempre Gallo ha chiesto di avere maggiori chiarimenti in merito al mutuo chirografario passivo, che vengono forniti dalla dirigente del servizio contabilità consortile. Di Matteo è stato del parere che non si possa essere ottimisti, consiglia cautela nel prossimo anno e di accantonare delle somme in un fondo rischi su crediti, per fronteggiare eventuali difficoltà nella riscossione. La dirigente della contabilità ha tuttavia chiarito che esiste già in bilancio un fondo ad hoc, costituito alla data del 31/12/2020. La scelta attuale di non ribaltare subito i rincari sui costi dei servizi resi alle Aziende si estende fino al mese di maggio 2022 e che, all’esito, si adotteranno le decisioni che risulteranno più opportune sulla scorta degli eventi che si registreranno nel frattempo. Di Matteo ha aggiunto di aver molto apprezzato la volontà del Consorzio di proporsi all’esterno per coinvolgere la comunità, come fatto con il Concorso letterario “Il Nostro Ambiente”, augurandosi che ci siano altre manifestazioni sulla tematica. Bellotti ha sottolineato che il comitato direttivo si è mosso nell’ottica di registrare un “cambio di passo” e che i ringraziamenti vanno rivolti all’azione ed alla passione del presidente di Pardo, oltre che ad un periodo congiunturale più positivo. Laura Greco, anch’ella astenutasi dal voto, motivata unicamente dal suo recente insediamento, ha ringraziato Di Pardo per la dettagliata relazione, proseguita con l’analisi della previsione dei costi e dei ricavi, determinante un risultato economico positivo di euro 10.203. Per la realizzazione degli obiettivi prefissati e per la gestione corrente, il Consorzio continuerà ad adottare la strategia del contenimento dei costi di gestione, reperendo la maggior parte delle risorse finanziarie dai servizi resi alle aziende.

Per quanto attiene ai ricavi, considerato che, anche per l’anno 2022, non sono state modificate le tariffe dei servizi consortili, il ricavo più importante è rappresentato dalle previsioni di vendita dei lotti industriali. I costi sono stati determinati tenendo in considerazione l’andamento dei prezzi delle materie prime, fatto salvo quanto già chiarito ai precedenti punti, dei servizi e dei metri cubi di acqua previsti da erogare alle aziende.