Bit 2022, comune Termoli presente nello stand milanese

TERMOLI. Anche il Comune di Termoli sarà presente alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo che da sempre offre un punto di riferimento per tutti gli operatori del Turismo.

La Borsa Internazionale del Turismo si svolgerà dal 10 al 12 aprile prossimi all’interno dei padiglioni di FieraMilanocity dove saranno presenti l’assessore al Turismo Michele Barile e il Sindaco Francesco Roberti.

Per meglio illustrare le motivazioni che hanno indotto il Comune di Termoli a partecipare, si comunica che è stata convocata una conferenza stampa per domattina alle ore 11,15 in Municipio.

All’incontro con la stampa, che si terrà in sala consiliare, saranno presenti l’assessore al Turismo, Cultura e Sport Michele Barile e il dirigente Carmela Cravero.

Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare.