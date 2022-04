Centro per l'impiego e Ambito sociale di zona traslocano nell'ex caserma

TERMOLI. Nuovi uffici pronti a insediarsi nell'ex caserma dei Carabinieri di via Martiri della Resistenza, a Termoli.

Nella palazzina dove c'erano proprio uffici e sala operativa del 112 andranno a dimora gli uffici del centro per l'impiego, ora in via Corsica, e anche quelli dell'ambito sociale territoriale di zona.

Il trasloco è in via di ultimazione e almeno per quanto riguarda l'Ats, che lascia largo Martiri delle Foibe, lo stabile di proprietà della Curia vescovile, già questa settimana sarà tutto operativo.

A traslocare anche l'intero settore delle Politiche sociali comunali, il Suap, il Patrimonio e la centrale di committenza, che libereranno anche spazi all'interno dello stesso municipio.