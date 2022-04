Soci dell'Archeoclub della Marsica in visita a Termoli e dintorni

TERMOLI. Provenienti da Avezzano, dove prima della partenza nevicava, sono arrivati domenica 3 aprile a Termoli, 45 soci della locale associazione dell'Archeoclub della Marsica accompagnati dalla loro presidentessa l'archeologa Laura Saladino e dal segretario dott. Giovanni Nardone.

Ad attenderli il presidente dell'Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che, a nome di tutti i soci ha data il benvenuto ai gentili ospiti. Nello scorso mese di settembre erano stati gli iscritti all'Archeoclub di Termoli a visitare Avezzano, il sito archeologico di Alba Fucens e poi nel pomeriggio il bellissimo castello Piccolomini di Celano.

Gli amici marsicani, in una giornata leggermente ventosa e con qualche sprazzo di sole, hanno potuto visitare le bellezze del nostro borgo antico, le sue viuzze, le sue piazzette e la cattedrale con la sua cripta e le reliquie dei due santi protettori della città San Basso e San Timoteo. Naturalmente non poteva mancare un passaggio nella "rejiecelle" e una sosta sotto il castello.

Dopo un ottimo pranzo in un ristorante locale sul lungomare, gli ospiti sono stati portati a visitare il borgo antico di Campomarino con i suoi 35 murales della pittrice Liliana Corfiati e, nel tardo pomeriggio, una breve visita a Larino per ammirare le bellezze e conoscere la storia della sua Cattedrale ottimamente illustrata da Giuseppe Mammarella, responsabile dell'Archivio storico e della Biblioteca della Diocesi di Termoli-Larino. Tantissimi i complimenti ricevuti dagli amici marsicani che hanno espresso il desiderio di tornare nuovamente nella nostra piccola regione per visitare altri siti e località di interesse storico, artistico ed archeologico.

