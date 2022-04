Obiettivi e opportunità della Zes Adriatica

TERMOLI. Nell’articolo di ieri sul Pef 2022 del Cosib abbiamo fatto riferimento alle opportunità correlate alla Zes. Nel documento di 24 pagine che è stato adottato, il Consorzio industriale evidenzia come «Il 2 dicembre 2021, la Conferenza Stato Regioni ha approvato l’intesa in merito al finanziamento per gli investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (Zes). Il finanziamento complessivo, per tutte le Zes italiane, Campania, Calabria, Abruzzo, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Ionica interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica interregionale Puglia-Molise e Sardegna ammonta a 630 milioni di euro, per il periodo 2021-2026.

Nel dettaglio, alla Zes Molise-Puglia sono stati assegnati 83 milioni di euro. È prevista la realizzazione di interventi infrastrutturali tra loro coerenti e interconnessi, che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree individuate. I lavori dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2023 ed essere conclusi entro il 30 giugno 2026. Gli interventi individuati rispondono a tre macro-categorie principali:

1. potenziamento dei collegamenti di ultimo miglio ferroviario o stradale alle aree Zes, volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale, facente parte delle reti di trasporto principali;

2. potenziamento delle urbanizzazioni primarie e tecnologiche delle aree produttive nel rispetto dell'ambiente, potenziando la logistica, favorendo le urbanizzazioni green e i lavori di efficientamento energetico ed ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle Zes;

3. interventi locali sulle infrastrutture a rete e sui porti necessari ad incrementare la sicurezza e la resilienza delle stesse per l'accesso al porto. Per ogni Zona economica speciale sono individuati diversi soggetti attuatori, in relazione alla rispettiva competenza (Anas, Rfi, le Autorità di sistema portuale e i commissari straordinari delle Zes) al fine di velocizzare i tempi di attuazione.

Tutto questo dimostra la volontà del Governo di scommettere sulle Zone economiche speciali, così da renderle non solo finalmente operative, ma soprattutto attrattive per lo sviluppo industriale del Sud. L’opportunità di sviluppo offerta al Molise è grandissima, considerate tutte le misure sia fiscali che finanziarie previste per le Zes, tra cui: esenzione Irap ed imposte locali, bonus investimenti e industria 4.0, abbattimento dell’Ires al 50%, riduzione del costo del lavoro, possibilità per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno con imprese estere di apporre il marchio “made in Italy” sui prodotti realizzati o parzialmente realizzati in tali aree. In termini di superfici, al Molise sono stati assegnati 516 ettari per delimitare la Zes Adriatica.