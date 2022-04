Polizia locale, a Campomarino attribuiti gradi superiori

CAMPOMARINO. Sono stati attribuiti, nella sala consiliare, agli operatori della Polizia locale di Campomarino i passaggi ai vari gradi superiori. In base all'articolo 16 del regolamento della Polizia locale, il Comandante Antonio Di Lena e il sindaco della cittadina adriatica Piero Donato Silvestri, alla presenza di alcuni membri della Giunta comunale, hanno conferito a tutti gli appartenenti al Corpo il passaggio al grado superiore con le seguenti motivazioni: per aver assolto, con cura e diligenza tutti i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto sia delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze, sia delle istruzioni, degli ordini, delle disposizioni e delle direttive impartite dal Comandante del corpo e dai superiori gerarchici, integrando la propria attività con quella del collega, uniformando il proprio comportamento a spirito di collaborazione, disciplina e cortesia, al fine di perseguire l'efficienza e la funzionalità del servizio reso alla comunità, adoperando per ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza operando per garantire alla collettività un ordinario svolgimento della vita cittadina e rappresentando il contatto di prossimità tra la stessa comunità e l'amministrazione comunale. Il sindaco di Campomarino nell'occasione ha ringraziato tutti i componenti del corpo di Polizia Locale per l'impegno lavorativo profuso durante il periodo della pandemia.

Ora l'organico agli ordini del comandante Antonio Di Lena è composto dal luogotenente Umberto Gaspari, dal maresciallo aiutante Massimiliano Voria, dal maresciallo ordinario Antonio Chimisso, e dagli appuntati Gabriela Savini Gabriela e Gianluigi Sprovieri.

Galleria fotografica