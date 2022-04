Studenti del Boccardi-Tiberio "in plancia"

TERMOLI. Incontro formativo di particolare importanza con gli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Boccardi-Tiberio” di Termoli e rappresentanti della Guardia Costiera ieri mattina al Porto di Termoli.

Coinvolti gli studenti del 3^ anno dell'istituto con una breve intervista al Comandante della Capitaneria di porto di Termoli sui compiti e le funzioni della Guardia Costiera in ambito nazionale e locale.

A seguire, gli studenti sono stati accolti dalla compagnia Guidotti Ships per una visita presso la M/N Zenit per approfondire gli aspetti tecnici e tecnologici della plancia e della "sala macchine", in particolare durante la visita hanno toccato con mano gli argomenti già trattati durante l'anno scolastico in corso.

Particolare accento su un argomento molto coinvolgente, come la protezione ambientale, difatti sia la stessa compagnia che la Capitaneria di porto di Termoli, hanno illustrato il ruolo fondamentale del Corpo delle Capitanerie di porto nell’ambito della protezione ambientale ponendo attenzione alla complessa realtà marittima e produttiva del territorio.

La visita, nell’ambito di una ampia e costante collaborazione tra l’istituto scolastico superiore, Guidotti Ships e Capitaneria di porto, rappresenta un momento valido e funzionale per la formazione e la crescita degli studenti

Il capitano del catamarano Zenit Cristiano Listorto e il direttore hanno tenuto prima una lezione teorica sull'attività del catamarano, poi una pratica che li ha portati a vedere da vicino tutto l'apparato tecnico meccanico dello stesso. In conclusione della mattinata c'è stato l'intervento dell'armatore Domenico Guidotti.

