“Termoli, il mare racconta” online il bando del I concorso fotografico-narrativo

TERMOLI. In occasione dell’evento culturale “Termoli, il mare racconta” che si svolgerà il 09 Luglio a Termoli, presso l’Istituto Alberghiero IPSEOA “Federico II di Svevia”, si propone il concorso gratuito aperto a tutti gli studenti dagli 11 anni in su e a tutti coloro che abbiano una storia inedita da raccontare o uno scatto del cuore da mostrare.

Il concorso nasce dall’idea di rendere, il mare, il perfetto intermediario tra l’animo umano e le parole trasformando, Termoli, in un palcoscenico per l’arte, la storia e la letteratura.

Il concorso si suddivide in:

Categoria:

1. Studenti dagli 11 ai 18 anni (Scuole secondarie di Primo e Secondo Grado) previa autorizzazione di un genitore/tutore;

2. Autori, maggiorenni e senza limiti di età, emergenti e affermati.

Sezione:

a. Fotografia. Saranno presi in considerazione esclusivamente scatti inediti e con orientamento orizzontale. Le foto potranno essere sia a colori che in bianco e nero, rispettando il formato Jpeg con alta risoluzione;

b. Narrativa. Saranno valutati i racconti brevi (lunghezza minima di 2 e massimo di 10 cartelle Word, in Times New Roman carattere 12) e le poesie.

Si potrà partecipare secondo quanto segue:

 Gli elaborati scritti dovranno essere in lingua italiana, pena l’esclusione dal concorso.

 Le fotografie non dovranno contenere firme o titoli. Una breve descrizione potrà essere inserita nell’apposito spazio del modulo di adesione.

 Le opere di narrativa dovranno essere inviate in formato Word editabile e corredate da titolo.

 Ogni partecipante delle suddette Categorie potrà concorrere per entrambe le Sezioni per un massimo di 2 racconti – 3 fotografie – 4 poesie, inviando per ogni opera narrativa e/o fotografia un modulo di adesione.

 Gli elaborati dovranno essere spediti via email all’indirizzo termoli.concorsoilmare.pav@gmail.com entro il 20 maggio 2022 insieme al modulo di Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Termoli

Con il patrocinio del Comune di Termoli

partecipazione allegato al presente bando e all’autorizzazione da parte di un genitore/tutore

legale se minorenne, pena l’esclusione dal concorso. Oggetto dell’email: NUMERO CATEGORIA_COGNOME_TERMOLI IL MARE RACCONTA

 Non sono ammessi elaborati offensivi, volgari e/o razzisti, di alcun genere.

 Il nome dei vincitori sarà annunciato via email e sui canali social dopo il 15 giugno e saranno premiati in occasione dell’evento culturale “Termoli, il mare racconta” nella giornata del 09 Luglio 2022 a Termoli (programma ancora in definizione).

 Tutti i vincitori dovranno essere presenti per ritirare l’eventuale premio e/o attestato di partecipazione.

Selezione dei vincitori: La giuria (composta da giornalisti, scrittori, editor e lettori) a suo insindacabile giudizio selezionerà le opere più meritevoli per contenuti, stile, fantasia e creatività dell’Autore. Saranno premiati i primi tre sia della categoria “studenti” che “autori” in entrambe le sezioni. Le opere vincitrici, insieme ad altre selezionate, per un massimo di 20 elaborati, saranno inseriti in un’antologia che verrà pubblicata dalla PAV Edizioni e presentata in occasione dell’evento del 09 Luglio 2022. La diffusione dell’antologia, la cui copertina sarà disegnata dagli studenti del Liceo Artistico “B. Jacovitti” di Termoli, è prevista in tutte le librerie online, Ibs, Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, tramite il distributore libro.co e sul sito ufficiale della PAV Edizioni.

Premiazione: I vincitori del 1° Concorso “Termoli, il mare racconta” saranno premiati nella giornata di sabato in occasione dell’evento sopracitato.

Sezione Fotografia - 1° Classificato: targa e 3 copie dell’antologia. 2° Classificato: targa e 2 copie dell’antologia 3° Classificato: targa e 1 copia dell’antologia.

Sezione Narrativa - 1° Classificato: targa e 3 copie dell’antologia. 2° Classificato: targa e 2 copie dell’antologia 3° Classificato: targa e 1 copia dell’antologia.

Menzione speciale:

Verrà assegnato un box vacanza all’autore dell’opera selezionata per il “Premio Emozione”.

A tutti i partecipanti sarà consegnato attestato di merito.

Successivamente alla premiazione, nella serata del 09 Luglio 2022, sarà possibile prender parte, previa prenotazione (di cui seguiranno aggiornamenti nelle pagine social su modalità, orari, quota partecipativa) all’evento “Svevia Aperybook” organizzato in collaborazione con l’Istituto Alberghiero IPSEOA “Federico II di Svevia”.

Con il patrocinio del Comune di Termoli

Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Termoli





Galleria fotografica