Molise ancora a passo di lumaca sui disturbi dello spettro autistico e le famiglie soffrono

"Disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti: il Molise c'è?"

TERMOLI. Un incontro delle famiglie col vescovo Gianfranco De Luca, avvenuto poco più di un mese fa, il 21 gennaio, ha aperto lo squarcio anche nel mondo diocesano al problema dell’autismo. Non che non fosse conosciuto, chiaramente, ma è emerso lo spaccato di un Molise totalmente inadempiente, dal punto di vista del pubblico, rispetto a simili criticità.

Manca un centro diagnostico regionale, non ci sono strutture convenzionate, i genitori sono costretti a rivolgersi altrove e pagare fiori di quattrini.

Tutte problematiche che saranno messe a fuoco sabato mattina, ma anticipate oggi dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento, avvenuta nella sede della Curia vescovile, alla presenza del vescovo e del presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice.

Un convegno che cadrà a una settimana dalla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con autismo al fine di garantire loro la migliore qualità della vita possibile, servizi efficaci e risposte adeguate alle reali necessità delle famiglie. Nell'ambito delle iniziative dedicate a questa giornata, sabato 9 aprile 2022, alle 9.30, nella sala del cinema Sant'Antonio di Termoli è in programma un convegno dal titolo "Disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti: il Molise c'è?". L'evento è promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino e dal Comitato San Timoteo con il patrocinio del Comune di Termoli.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, e da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo.

Si legge sul sito del Ministero della Salute: "La prevalenza del disturbo è stimata essere attualmente di circa 1 su 54 tra i bambini di 8 anni negli Stati Uniti, 1 su 160 in Danimarca e in Svezia, 1 su 86 in Gran Bretagna. In età adulta pochi studi sono stati effettuati e segnalano una prevalenza di 1 su 100 in Inghilterra.

In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico".

L'iniziativa del prossimo 9 aprile si propone di tenere alta l'attenzione sul tema e di stimolare un confronto sulla situazione dei servizi e delle azioni auspicate a livello regionale, in particolare la necessità di attivare un centro di riferimento sull'autismo. L’autismo è un problema grave e paralizzante per molte famiglie ed è per questo che occorre con urgenza l'attivazione concreta di un piano specifico regionale che possa dare le risposte attese. Ancora oggi il disagio di tante famiglie molisane è grande non avendo la possibilità di utilizzare una struttura regionale capace di diagnosticare sintomi relativi allo spettro autistico, portandole a rivolgersi a strutture di altre regioni affrontando inevitabili spese e difficoltà. Il contributo del convegno sarà dunque quello riflettere sull'argomento e di dare impulso agli interventi anche a livello territoriale.

Un recente decreto commissariale firmato da Toma lascia intravedere speranza nella redenzione della Regione Molise a riguardo dell’autismo, ma ora occorrono risultati concreti.

