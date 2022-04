Incendi dell'estate 2021, prorogato di due mesi lo stato di emergenza

TERMOLI. Tutti ricordiamo l'inferno di fuoco vissuto l'estate scorsa, soprattutto nella prima metà del mese di agosto. Simbolo di questo dramma ambientale e non solo, la pineta di Campomarino lido, sulla costa adriatica molisana, in fumo per decine di ettari.

In merito, il governo aveva dichiarato lo stato di calamità, deliberando lo stato di emergenza.

Ebbene, nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri, su proposta del presidente Mario Draghi, l'esecutivo di Palazzo Chigi ha deliberato la proroga, per due mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.