L'estate 2022 ci porterà di nuovo Incendio del Castello, fuochi di San Basso e Sagra del pesce

TERMOLI. La notizia che tutti volevamo è arrivata (parliamo di contesto locale e turistico, per sgombrare il campo da possibili equivoci): l'estate termolese tornerà all'era pre pandemia e si spera che fino ad allora non ci saranno evoluzioni che possano di nuovo inficiarne l'organizzazione e la proposizione di eventi.

L'ufficialità è maturata durante la conferenza stampa sulla partecipazione alla Bit dii Milano da parte dell'amministrazione comunale di Termoli, con l'assessore Michele Barile che proprio su nostra richiesta ha esplicitato - e diffuso in diretta Facebook - come torneranno i grandi eventi annullati causa Covid tra 2020 e 2021.

Parliamo della festività di San Basso, non più in tono minore, col ritorno dei fuochi d'artificio, del Festival del Folklore, dell’incendio del Castello a Ferragosto e della Sagra del Pesce.

In proposito, l’assessore Barile ha riferito di aver già dato il via ad una serie di incontri con le diverse categorie e di essere a buon punto per la realizzazione del cartellone dell’Estate Termolese. Sempre nella speranza che si attenuino più che mai tutte le prescrizioni vissute fino ad oggi a causa del Covid-19 e che hanno penalizzato più che mai proprio le pubbliche manifestazioni.

L’attenuazione vorrebbe dire che il coronavirus inizierà ad allentare la sua presa e quindi un inizio di ritorno alla normalità con una estate tutta da vivere grazie agli eventi che saranno organizzati in città.