Commissioni tributarie, le ultime novità

MOLISE. La Commissione tributaria regionale per il Molise siede in Campobasso, in Via Insorti d'Ungheria, 72. Le Sedi provinciali sono due: una è collocata sempre nel capoluogo molisano, l'altra in quello pentro. A livello nazionale, statisticamente, il valore medio del singolo ricorso (pari a 89.117 euro) risulta sensibilmente più alto nella provincia di Trento (350.904 euro), in Lombardia (304.055 euro), in Veneto (191.225 euro), nel Friuli-Venezia Giulia (184.793 euro) e nella provincia di Bolzano (168.369 euro). I valori medi più bassi si registrano in Calabria (18.756 euro), nel Molise (24.037 euro), in Sicilia (27.277 euro) ed in Basilicata (41.717 euro).

Di recente sono state rese note le prime indicazioni sui lavori di riscrittura del provvedimento di riforma concernente la Giustizia tributaria, attualmente in corso di esame al tavolo della Commissione tecnica insediata nel Ministero dell'economia. In tale sede i lavori dovranno concludersi entro il 15 aprile prossimo venturo. Dell'evento si è occupato anche il "MF Italian legal week" che, di recente, ha dedicato tre giorni al cosiddetto «Diritto al cambiamento». Ne è venuto fuori che il legislatore sta accelerando fortemente sul fronte della riforma della Giustizia tributaria, al punto che sta prendendo forma un Giudice 'professionale' che lavori a tempo pieno e che è nominato per concorso.

C'è attenzione anche su di una nuova figura: quella del Giudice monocratico per cause che abbiano un valore tenue, comunque al di sotto di determinati importi mentre si apprende che è in cantiere l'apprestamento di una fase transitoria con l'obiettivo di accompagnare i Giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera. Si tratta, in prospettiva, di dare uno sguardo ai carichi di lavori delle Commissioni tributarie provinciali che, in grazia di un più massiccio impiego del processo telematico, potrebbero in un futuro essere ridisegnate. Andrea Giovanardi, docente universitario di diritto tributario e membro della Commissione tecnica, ha avvertito che "i lavori sono appena iniziati, con il compito di consegnare le norme entro il 15 aprile". Si va, in sostanza, come opportunamente ha precisato anche il ministro Franco in Parlamento, verso la professionalizzazione della figura del Giudice tributario, valorizzando i ruoli professionali esistenti. Il docente ritiene che si arriverà ad un risultato storico e che è opportuno valorizzare la figura del Giudice unico al fine di velocizzare i processi e di gestire le cause al di sotto di una certa cifra. Sulla qualità dei ricorsi ha avuto a fornire un 'focus' il Direttore della Giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze Fiorenzo Sirianni che ha riferito sui dati ultimi, in corso di pubblicazione.

Ha sottolineato che il numero dei nuovi ricorsi è pari a 120mila; che le sentenze sono state 193mila e che le pendenze assommano a 270mila. Nel 1996, dopo la riforma, si avevano 2.800.000 pendenze mentre oggi si è scesi sotto la soglia dei 300mila. Ma, ancora nel 2019, i giudizi pendenti erano 375mila. Il citato Direttore ha posto pure l'accento sul fatto che, oltre la metà delle vertenze, sono per importi bassi, quasi sempre al di sotto dei 3mila euro: «Solo l'1-2% si riferiscono ad importi superiori al milione di euro e queste ultime fanno il 70-75% del valore totale del contenzioso in essere». Un altro aspetto, quantomeno singolare, emerge dai dati del Dipartimento di Giustizia tributaria, secondo cui - a livello nazionale - sono 7-8 le province (prevalentemente del Meridione d'Italia) a concentrare il maggior numero di ricorsi e pendenze (oltre il 50%), con il Fisco davanti alle Commissioni tributarie provinciali. Giacinto Della Cananea, già Presidente della Commissione di riforma (che ha consegnato a giugno un lavoro sulle cui basi si sta tracciando l'articolato normativo) ha ricordato i tempi stretti in cui bisognerà muoversi: "Gli aspetti legati in materia sono stati inseriti nel Pnrr e si è dato come tempo per attuarli la fine del 2022. I tempi per le riforme sono dunque molto stretti".

Dal canto suo Francesco Lucifora, Presidente dell'Associazione nazionale Giudici tributari, ha posto l'accento su di un altro punto di discordia: vale a dire sulla figura dei Giudici tributari: «Se conveniamo che costoro debbano necessitare di conoscenze tecnico-economiche per le sentenze, il loro reclutamento da parte dei giudici ordinari non si può limitare ad un passaggio da un ministero all'altro poiché i Giudici ordinari non hanno il bagaglio di valutazioni tecnico-economiche che possono avere professionisti della disciplina per cui - però - si chiede un'ammissione per concorsi per titoli e esami». A sua volta Angelo Cuva vice-Presidente dell'Unione nazionale Camere avvocati tributaristi ha sottolineato che, in Parlamento, sono presenti molteplici disegni di legge presentati da diverse forze politiche; e che tutti convergono sulla figura dei Giudice tributario speciale: "Mi chiedo, allora, perché non si possa giungere alla riforma con questa unanimità di intenti. Il momento è nevralgico e non si può rischiare di perdere un momento unico".

Claudio de Luca