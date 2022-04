Punto nascita nel mirino del tavolo tecnico, la pandemia non ha insegnato nulla

TERMOLI. Giù le mani dal Punto nascita di Termoli. Lo ribadiamo. Due anni di pandemia non hanno fatto cambiare idea al tavolo tecnico ministeriale che guarda al rientro del debito sanitario nel Molise, ma non solo. Guarda anche al rispetto di quegli standard classificati dal Dm 70, il decreto Balduzzi, che rappresenta l’ostacolo più insormontabile per la sanità regionale, vista l’esiguità dei numeri.

Il presidente-commissario Donato Toma anche nel recente incontro col comitato San Timoteo ha messo in evidenza le criticità legate al numero dei parti eseguiti in viale San Francesco.

Fase delicata, assai, visto che è in fase di formazione e di stesura il nuovo Pos 2022-2024.

Ricordiamo anche come ci siano due sospensive accordate dal Tar Molise su altrettanti provvedimenti di chiusura e una sentenza di merito, che hanno blindato il reparto fino all’ottobre 2022, quando si discuterà nuovamente nel merito dinanzi alla giustizia amministrativa.

Il tavolo tecnico capitolino, che andrà a riunirsi con lo stesso commissario Toma il 12 aprile, come è emerso anche nella recente intervista proposta da Termolionline, attraverso i colleghi di Teleregione, ne vuole decretare la chiusura, ma il presidente della Giunta regionale per ora nicchia, lo ha confermato nella seduta del Consiglio regionale di martedì scorso, rispondendo a una interrogazione del consigliere e vicepresidente dell’assise di Palazzo D’Aimmo, Gianluca Cefaratti.

«Ho ricevuto sollecitazioni per la chiusura del punto nascita di Termoli, a cui ho risposto comunicando semplicemente che c’è sentenza del Tar per cui non procederò. Anche se le valutazioni del tavolo tecnico sono abbastanza preoccupanti in quanto si continua a registrare un numero dei parti, rispetto ai 500 previsti, notevolmente inferiore. Valuteremo questa situazione al tavolo tecnico del 12 aprile», le parole pronunciate nell’emiciclo di via IV novembre.

Il territorio deve essere pronto a una nuova mobilitazione, così come basi associative e istituzioni locali.

A nostro avviso non è ammissibile che si continuino a perseguire formulazioni standardizzate in un comparto come quello dell’accesso al diritto alla salute che l’emergenza Covid avrebbe dovuto ribaltare, mettendo al centro non la burocrazia, ma la persona in quanto tale.