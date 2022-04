Sinergia nel mondo turistico ed enogastronomico alla Bit di Milano 2022

TERMOLI. Molise alla Bit 2022 con l’impegno organizzativo dell’Azienda di soggiorno e turismo, ma anche con il valore aggiunto di Istituto alberghiero Federico di Svevia e del team molisano della Federazione italiana cuochi, reduce dai podi ottenuti al campionato nazionale in Romagna.

Partnership che sono state illustrate ieri mattina proprio nella scuola termolese di via Foce dell’Angelo, in una conferenza stampa condotta da Maurizio Varriano e che ha visto la presenza di un ospite pugliese, Costanzo Cascavilla, del vicepresidente della Giunta regionale, Vincenzo Cotugno, di Remo Di Giandomenico, Maurizio Santilli, Massimo Talia e della dirigente scolastica Maricetta Chimisso, padrona di casa. Presenti anche Teresio Di Pietro, Giorgio Gagliardi, Lorenzo Lommano e Aida Romagnuolo, in veste di uditori, con quest’ultima che ha chiuso la conferenza con un saluto istituzionale.

Al centro dell’incontro il nuovo rapporto istituzionale tra la scuola superiore, l'Assessorato regionale al Turismo, la Federazione Italiana Cuochi e altri attori coinvolti in un ampio progetto professionale, turistico e culturale.





