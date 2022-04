Bimbe sulla spiaggia, le mamme: «Grazie a tutti, meno a chi commenta fuori luogo»

TERMOLI. Occorre massima cautela quando si tratta di minori, la Carta di Treviso, a riguardo, è inflessibile. Nel trattare la vicenda, risoltasi bene, fortunatamente e in breve tempo, di ieri mattina a Termoli, con le scolarette allontanatesi e poi ritrovate in spiaggia, abbiamo adottato ogni circospezione. Stessa accortezza, purtroppo, non appartiene a chi commenta sui social e questo ha indotto le madri delle due bimbe a scriverci, proprio rimarcando questo aspetto:

«Cari lettori scrivo con il cuore e a nome di entrambe le mamme che ieri ha vissuto la spiacevole esperienza della fuga irresponsabile delle bimbe all’uscita da scuola.

Scrivo in primis per ringraziare le forze dell’ordine del Commissariato di Polizia di Termoli per la tempestività nelle ricerche, collaborazione e massima comprensione, in particolare gli agenti Conti e Di Pietro per il sostegno soprattutto morale e fisico negli attimi di panico assoluto e massimo sconforto che ci siamo ritrovate a vivere in quella tremenda ora!

Ringrazio inoltre i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria, i passanti che hanno dimostrato solidarietà aiutandoci nelle ricerche, ringrazio anche il direttore dell’hotel Santa Lucia, per avermi sostenuta e soccorsa… ringraziando Dio per il lieto fine della situazione, chiedo gentilmente alle persone che non conoscono le circostanze di non esprimere opinioni e giudizi del tutto fuori luogo e inappropriati»!