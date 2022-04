Comuni costieri, Regione e balneari a confronto: verso la stagione turistica 2022

TERMOLI. Linee guida sulla ripresa delle attività economiche e sociali in Gazzetta ufficiale lo scorso 4 aprile e queste riguardano anche l’attività balneare. In Molise subito al lavoro.

Già martedì scorso, 6 aprile, incontro formale, in video-conferenza, che ha visto radunati assessorato regionale al Demanio, con l’assessore Niro, amministratori o funzionari dei 4 comuni costieri (Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia e Campomarino) e rappresentanti delle associazioni di categoria balneari. Sono stati riconfermati alcuni punti, tra i quali quelli riguardanti il protocollo Covid, dalla sanificazione delle apparecchiature alla sanificazione dei bagni, mentre altri punti sono stati eliminati.

Per quanto riguarda la distanza degli ombrelloni, è stata confermata la distanza dei 2,5 metri anche se, a livello nazionale, questo non è più un obbligo. L’ordinanza verrà approvata entro la prossima settimana. Un’altra novità, in accordo con le associazioni di categoria, è quella di cercare di destagionalizzare la stagione balneare, quindi oltre i due weekend di settembre potranno stare aperti già dagli ultimi 2 weekend di maggio. Una parte di balneari del Sib ha annunciato che aprirà dal 1° maggio, quindi, intenderanno ufficializzare questa data come apertura di stagione per tutti.