Turismo accessibile a persone con disabilità, approvazione progetto “Spiaggia abile”

TERMOLI. La Giunta regionale ha deliberato l'adesione all’Avviso per il finanziamento di progetti volti a favorire il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, pubblicato in data 10 gennaio 2022 dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ha autorizzato, pertanto, la Regione Molise a presentare la proposta progettuale denominata “Spiaggia abile, in partenariato con i Comuni di Montenero di Bisaccia (capofila), Petacciato, Campomarino, Termoli e dall’ETS “AFaSEV, redatto in conformità al Format 3 dell’Avviso pubblico per un importo complessivo di euro 1.320.000,00, di cui 1.200.000 euro, a valere sulle risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità,” e 120mila euro, quale quota di cofinanziamento regionale obbligatoria, con riserva, in caso di approvazione da parte dell’Ufficio disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di approvare successivo provvedimento deliberativo al fine di confermare la partecipazione della Regione Molise per la relativa copertura finanziaria sulla quota regionale.