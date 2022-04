Concorso Asrem per infermieri e Oss, Vasile (Fials): «Ci sono delle criticità»

TERMOLI. Archiviate le elezioni Rsu nel pubblico impiego, sanità compresa, le organizzazioni sindacali tornano a focalizzarsi sui problemi reali della sanità molisana, anche concorsuali. Come nel caso della Fials-Confsal, che attraverso il segretario regionale Carmine Vasile, ha scritto ai vertici Asrem e alla struttura commissariale per lamentare criticità sull'espletamento del concorso per infermieri e Oss del 27 aprile, a cui hanno chiesto di partecipare 8mila candidati.

«In riferimento alla decisione assunta dall’Asrem di espletare il concorso pubblico per infermieri e per operatori socio sanitari nella stessa giornata ed ancora in piena pandemia da Covid, si rileva la seguente criticità:

1) in Asrem lavorano a tempo determinato oltre 200 infermieri e 160 operatori socio-sanitari e la maggior parte di loro presta sevizio nei reparti covid, nelle rianimazioni e nei pronto soccorso ed effettua tamponi presso i centri opportunamente individuati; pertanto riducendo ulteriormente il numero di personale in dette unità operative, già carenti, le conseguenze sulle prestazioni assistenziale potrebbero essere gravi;

2) a causa di tantissimi dipendenti positivi al Covid il numero di personale addetto all’assistenza è ulteriormente diminuito e quest’ultima evenienza, a parere del sindacato, non è stata presa in debita considerazione;

3) il problema non riguarda solo il giorno delle procedure concorsuali, bensì anche qualche giorno antecedente la prova perché se il personale interessato chiede dei giorni di ferie per studiare nemmeno può essere negato loro tale diritto ed anche questo determinerebbe una riduzione di personale in servizio;

4) nemmeno è ipotizzabile, solo in prossimità della prima prova concorsuale, l’accorpamento di unità operative, diverse per specialità specifiche, per recuperare infermieri ed operatori socio sanitari vista la progressiva riduzione dei posti letto in tutti i reparti decretato dalle ultime riforme sanitarie;

Ciò premesso sarebbe opportuno, non prima della diminuzione dei contagi fra gli operatori, l’individuazione del giorno di espletamento del concorso per infermieri diverso da quello per operatori socio sanitari, deciso in tempo utile per organizzare meglio tutte le attività sanitarie, al fine di evitare il blocco delle prestazioni assistenziali e prevenire gli errori che ne potrebbero conseguire».