Travaglini, Voria e Corina eletti Rsu al comune di Campomarino

CAMPOMARINO. È terminato lo spoglio delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie 2022 del Comune di Campomarino. Si sono recati alle urne 21 dei 27 dipendenti aventi diritti.

I risultati delle elezioni delle Rsu nella cittadina adriatica hanno visto primeggiare con una percentuale del 66,67% il sindacato C. S. E. FLPL di cui il sindacato dipartimento autonomie locali e Polizie locali ne fa parte. A questa sigla sono stati assegnati due seggi su tre.

I seggi sono stati attribuiti direttamente in funzione del calcolo del quorum ed in virtù dei 14 voti espressi dai dipendenti comunali in favore della lista e scaturiti dalla somma dei sette voti di preferenza espressi in favore della candidata Paola Travaglini e dei sette voti in favore del candidato Massimiliano Voria.

L'altro seggio disponibile è stato assegnato con i resti al sindacato CISL-FP che ha totalizzato 5 voti, con Fiorenzo Corina, mentre nessun seggio è stato assegnato al sindacato UIL-FPL che ha totalizzato 2 voti, con Angelo D'Amato.