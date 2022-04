Termoli aderisce alla “Carta dei Valori” della ristorazione italiana

TERMOLI. La cucina di mare termolese è uno degli asset turistici e dell’accoglienza su cui sicuramente puntare per uno sviluppo del territorio.

Lo scorso 18 novembre è stata sottoscritta la “Carta dei Valori” della ristorazione italiana, un documento che contiene le linee di azione per la promozione e la valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche, definiti beni culturali viventi a cui la ristorazione dà corpo, rinnovamento e racconto.

L’Associazione nazionale Fipe-Confcommercio Regione Molise sta raccogliendo il sostegno e l’adesione alla “Carta dei Valori” della ristorazione italiana, da parte delle Istituzioni locali per dare all’iniziativa la necessaria diffusione capillare e soprattutto la fondamentale connotazione territoriale;

Il Comune riconosce nel patrimonio culturale, territoriale ed economico un’importanza strategica attraverso la consapevolezza della memoria e la difesa dell’ambiente.

L’articolazione della Carta dei Valori rispecchia quelli che sono gli obiettivi strategici di valorizzazione culturale e turistica della città di Termoli;

Su iniziativa dell’assessore competente, è volontà dell’Amministrazione comunale aderire alla Carta dei Valori” della ristorazione italiana. In merito è stato approvato dalla Giunta un atto di indirizzo per aderire alla Carta dei Valori” della ristorazione italiana, per dare all’iniziativa la necessaria diffusione capillare e soprattutto la fondamentale connotazione territoriale.