Cinque lunghi mesi vissuti lontano, Giada torna finalmente a casa

GUARDIALFIERA. Storia di Giada, una ragazza che soffre di disturbi del comportamento alimentare, tornata da poco in casa, a Guardialfiera, dopo una terapia di cinque mesi fuori regione. Cinque lunghi mesi tanto è durato il percorso della giovane Giada presso la residenza "Palazzo Francisci" in Todi.

In questa struttura tra le più importanti in Italia per il trattamento dei Dca la ragazza ha affrontato ed ottenuto i mezzi per superare per sempre quegli ostacoli che troppi limiti hanno messo alla sua giovane vita. Giada ce l'ha fatta, ce la sta facendo e con lei si spera che anche tante altre persone riescano a chiedere aiuto perché se convivere con un disturbo è forse più facile che affrontarlo, vivere liberi e tornare ad essere felici è una condizione necessaria.

Lei ora è tornata a casa ma in questo periodo ha dovuto mettere da parte scuola, amici e famiglia in quanto purtroppo la regione Molise non riesce ancora a garantire una rete di aiuto per chi, come Giada, ha bisogno di una mano, la vorrebbe chiedere, ma non riesce a trovarla vicino a sé. «Per quanta strada ancora c'è da fare... amerai il finale».