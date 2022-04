Percorsi turistici, "Vivi Campomarino" protagonista alla Bit 2022

CAMPOMARINO. Forte dell’unica Bandiera blu molisana del 2021 (quella 2022 si assegna a maggio), il Comune di Campomarino punta forte sulla promozione turistica e partecipa alla Bit di Milano. Una delegazione composta dal sindaco Piero Donato Silvestri e dall'assessore al Turismo Michele D’Egidio è presente a Milano al fine di promuovere il territorio all'interno del padiglione dedicato al Molise.

Per l’occasione è stata la nuova edizione della guida turistica realizzata dall'Istituzione Cultura, un cartaceo in grado di condurre il turista tra i monumenti, i luoghi di interesse e le attrattive storiche, culturali e turistiche della cittadina adriatica, unica Bandiera blu in Molise nel 2021. Grande successo ha riscosso l’innovativa App, fiore all'occhiello della nostra Regione. Coin l’App “Vivi Campomarino” è possibile è possibile accedere ai nuovi servizi della biblioteca comunale, attraverso i quali prenotare i libri direttamente da casa. Inoltre, nella sezione "Scopri Campomarino" si potrà accedere al tour virtuale del paese e utilizzare i QRCode posizionati nelle zone più importanti e significative di Campomarino per usufruire della guida turistica interattiva.

Un'ulteriore sezione è dedicata alle attività del posto, ai servizi offerti e ai numeri utili. Lo stand della Regione Molise nei padiglioni della Fiera Milano City è stato inaugurato con il taglio del nastro da parte del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, accompagnato dall'assessore regionale Vincenzo Cotugno e da Miss Italia Molise. L'attenzione e il lavoro che il Comune di Campomarino e l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali dedicano al settore turistico è sempre alta, al fine di valorizzare al massimo le potenzialità del territorio.

«Per la prima volta siamo qui alla Bit di Milano – ha dichiarato l’assessore D’Egidio – siamo stati entusiasti della volontà della Regione Molise di tornare ad una manifestazione così importante per la promozione turistica del nostro territorio. Quest’anno si spera di poter uscire definitivamente dalla pandemia per rilanciare il turismo nel nostro territorio, a questo scopo abbiamo rilanciato la nostra App interattiva, la guida turistica e una serie di iniziative in programma per l’estate». Campomarino è l’unica Bandiera blu in Molise ormai da diversi anni ed ha vissuto un importante incremento dell’afflusso turistico, in particolar modo negli ultimi due anni.

La partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo è fondamentale per promuovere le potenzialità di una cittadina che sono spesso sottovalutate ma che sono molto importanti per quanto riguardo l’aspetto turistico, enogastronomico, storico e naturalistico».

Galleria fotografica