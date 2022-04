Flusso idrico sospeso dalle 10 alle 13 in alcune zone di Larino

LARINO. Sms Larino Informa: si informa la cittadinanza che per un intervento di manutenzione sulla rete sarà interrotto il flusso idrico dalle 10 alle 13 nella zona compresa tra via Circonvallazione (Torrione) e via Gelsomino.