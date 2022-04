Termoli per l'Ucraina, parte il convoglio per Chorzow

TERMOLI. Come anticipato nell'intervista concessa a Termolionline dall'assessore alla Protezione civile, Michele Barile, tutto pronto per l'invio del carico da 22 tonnellate in Polonia, pallet di merci e beni di prima necessità destinati ai cittadini dell'Ucraina, nell'ambito proprio dell'iniziativa Termoli per l'Ucraina. Spedizione umanitaria destinata a Chorzow.

Alle 14, nel capannone ubicato al nucleo industriale, inizieranno le operazioni di carico e subito dopo il mezzo partirà per la Polonia. Le associazioni che hanno raccolto i prodotti sottoscriveranno il documento di trasporto che accompagnerà il carico.

Da Barile (impegnato alla Bit di Milano) alle associazioni è pervenuto questo messaggio, poiché non potrà essere presente oggi:

«Voglio però ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto, per la serietà e la professionalità con cui avete operato dall’inizio della pandemia alla raccolta umanitaria per gli sfollati della guerra in Ucraina. Un lavoro corale che ha visto l’Amministrazione comunale e tutte le associazioni lavorare spalla a spalla, nel massimo rispetto reciproco, riuscendo a soddisfare sempre le esigenze del nostro territorio».