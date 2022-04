Post sisma, Manes: «Buono l'operato di Federico, al Governo chiediamo rimborso gettiti Imu»

BASSO MOLISE. A due mesi e mezzo dall’incontro tra il parlamentare del Movimento 5 Stelle Antonio Federico e i sindaci del Cratere post sisma 2018, cominciano a maturare i frutti del dialogo interistituzionale.

Di venerdì scorso la notizia, data dallo stesso deputato molisano, dell’ok all’emendamento che permetterà di avere più personale per affrontare la fase di ricostruzione, che langue da troppo tempo. Recentemente è stato anche prorogato il regime di commissariamento, con l’emergenza straordinaria, affidata sempre al commissario Donato Toma ed è stato differito il termine al 31 maggio per le domande afferenti danni lievi nei 21 comuni della perimetrazione territoriale. L’emendamento è collegato al decreto Energia di cui è stato promotore lo stesso Federico ed è stato approvato due giorni fa in commissione Ambiente.

Interpellato in merito, il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, che già aveva avuto la notizia dell’emendamento approvato direttamente dall’esponente del M5S, ha commentato positivamente questa collaborazione in seno al Parlamento. «Sono soddisfatto per quello che sta facendo l’onorevole Federico a sostegno dei comuni del Cratere 2018.

Più volte abbiamo sollevato le varie problematiche che riguardavano la ricostruzione, una in particolare era la carenza di personale, che ha provveduto a inserire, aumentando la dotazione in Regione, proprio per velocizzare tutte le procedure, infine abbiamo chiesto il rimborso dei minori gettiti Imu derivanti dall’esenzione riconosciuta alla rata scaduta il 16 dicembre 2020, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, 32, convertito, con modificazioni, della legge 14 giugno 2019, n. 55, finanziati fino 2020. Auspichiamo che quest’ultimo punto venga approvato dal governo».