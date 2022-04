Partito il Tir carico di beni raccolti a sostegno della popolazione ucraina

TERMOLI. Erano stati trasferiti in un capannone del nucleo industriale tutti i beni raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Termoli per l’Ucraina”, avviata dall’amministrazione comunale per dare una mano alla martoriata popolazione aggredita dalla Russia. Una campagna solidale che ha puntato su alcune associazioni, alle quali a macchia d’olio hanno fatto riferimento (e donazioni) anche altre realtà civiche, privati e chiunque volesse aderire.

Tempi non troppo compressi e affrettati, ma un'organizzazione efficace che punti a raggiungere l'obiettivo e soprattutto utilità marginale massima nelle scelte e nei gesti caritatevoli, evitando sprechi o inutilità. In collaborazione con padre Enzo Ronzitti, collegato con la città gemellata di Chorzow, assieme a referenti e volontari delle sei associazioni di volontariato che si sono dati da fare sul territorio.

Grazie all’impegno di sei associazioni di volontariato di Protezione Civile è stata avviata la raccolta di beni e generi alimentari da inviare alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Misericordia, Sae 112, Arca, Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, ValTrigno Molise, Cives e l’Aisa di Campomarino ed è stato reperito tutto il materiale possibile. Ora il carico di 22 tonnellate è partito, intorno alle 15 da un capannone del nucleo industriale con un Tir bianco.