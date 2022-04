Cartolina digitale di Termoli presentata alla Bit di Milano 2022

Cartolina digitale di Termoli presentata alla Bit di Milano 2022

TERMOLI. È stata una giornata densa di impegni quella di oggi nello stand del Molise alla Borsa internazionale del Turismo a Milano che proseguirà fino a domani 12 aprile.

Fino ad ora sono 133 gli incontri svoltisi nel padiglione tra le aziende presenti, i “seller” e gli operatori nazionali e internazionali della “vetrina” internazionale, i “buyer”.

In mattinata si è tenuta la conferenza dal titolo: “dal Mare ai Monti”, tema della giornata, con i Sindaci dei principali comuni della Costa, del Molise Centrale e della Alta montagna che hanno illustrato le peculiarità del territorio. Presentato il progetto, realizzato dalla società “Red Group”, inerente il circuito Area urbana e l’”App” con il Qrcode adesivo da apporre sugli ombrelloni per l’illustrazione delle caratteristiche di Termoli della società Blu srl.

Presentate, ancora, le attività del Gal Molise Verso il 2000, presente alla Bit nello Stand del Molise.

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, si è tenuto l’incontro “Le nuove leve del turismo: la formazione dall’Istituto alberghiero all’Università degli Studi del Molise” con Maurizio Santilli docente della scuola professionale e una rappresentanza degli studenti. Il presidente della Regione Molise Donato Toma con l’Assessore al Turismo Vincenzo Cotugno, ha incitato i giovani ad andare avanti nel percorso di studio intrapreso verso l’Università del Turismo del Molise come punto di passaggio.

Domani sarà la giornata conclusiva con altri incontri nello stand del Molise.

Come da tradizione la seconda giornata della Borsa Internazionale del Turismo di Milano è dedicata a tutti gli operatori del settore turistico. Si incontrano domanda e offerta, al lavoro i buyers e gli stakeholder sempre in cerca di novità e innovazione. Presenti, questa mattina, l'assessore al Turismo del Comune di Termoli Michele Barile e il consigliere comunale, nonché vice presidente nazionale delle Città dell'olio, Nicola Malorni.

Già da ieri notevole interesse ha destato lo stand della Regione Molise che ha attirato l'attenzione di turisti, media, istituzioni e visitatori.

Uno stand che ha saputo ben rappresentare la cultura molisana unitamente a tutti gli ambiti del suo territorio e le sue tradizioni.

Vasta quindi l'offerta rappresentata in queste ore a tutti coloro sia per la Regione che per la città di Termoli in vista della prossima stagione estiva.

L'assessore Barile ha presentato la cartolina digitale ai visitatori dello stand, che ha riscosso un buon successo la cartolina digitale voluta dall’assessorato alla Cultura termolese per promuovere la città all’edizione 2022 della Bit di Milano. È stato direttamente l’assessore al Turismo Michele Barile a consegnarla a tutti i visitatori illustrando i video che si trovano all’interno del pen drive e voluti per rilanciare l’immagine turistica del Comune di Termoli.

Galleria fotografica