Agricoltura e immigrazione, i dati

MOLISE. Ai Molisani (come agli Italiani in genere) piace poco lavorare i campi: 1) per una questione culturale; 2) di benessere; 3) di retribuzione; ma, con il Covid-19, che ha comportato il blocco del turismo e la conseguente chiusura di numerose attività economiche (bar e ristoranti), e così hanno risposto rivolgendosi ai braccianti di colore e no. Purtroppo la filiera agro-alimentare nostrana è distorta; ed il cibo ne è riuscito svalorizzato e standardizzato quando altrove operano le multinazionali della frutta e molte famiglie si sono costruite villette a due piani con la piscina, accanto ad antichi cascinali, oggi diroccati. Insomma la crisi sanitaria ha svelato, in Molise, quanto i lavoratori stranieri siano essenziali: uomini e donne, spesso invisibili, che, quotidianamente, lavorano soprattutto nella parte bassa della regione non solo nella raccolta quand'anche in tutti quei lavori specializzati quali la potatura, il diradamento o il trapianto. Secondo Coldiretti, prima della pandemia hanno operato nelle campagne, nelle stalle e nelle poche serre centinaia di lavoratori stranieri; in Italia poco meno di 400mila provenienti da ben 155 Paesi (Rumeni, Marocchini, Indiani, albanesi e Senegalesi).

Uno sciame silenzioso di donne e di uomini che ha svolto un lavoro fondamentale a fronte di paghe basse e di condizioni soventemente degradanti.

Anche i numeri Inps confermano la cosa, quantificando la forza in poco più di un milione di persone operative lungo l'intero Stivale; di questi 980mila risultano inquadrati a tempo determinato, dunque possono qualificarsi stagionali. È in ottobre, tra la fine della vendemmia e l'inizio della raccolta delle olive, che si registra il picco più alto: più di 5 per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Conclusi il perìodo dei lavori, possono percepire un sussidio economico che copre i mesi di forzata inattività. La legge conferisce il 40% della retribuzione di riferimento per un numero di giornate pari a quelle lavorate in un anno, registrate in un apposito elenco in cui il bracciante dev'essere iscritto da almeno 2 anni. Va dimostrato un numero il più possibile prossimo a 180 giornate di lavoro. Purtroppo questo sistema ha portato, con gli anni, a truffe - ai danni dello Stato - con finti braccianti di aziende nominali, a volte con la complicità della criminalità organizzata oramai presente anche in Molise. Cosicché si registra una compravendita delle giornate di lavoro che, in luogo di essere posta a carico degli imprenditori, finisce con l'essere pagata dai braccianti stessi pur di arrivare alle famose 180 giornate di cui rendere conto all'Inps. Il rapporto avviene direttamente tra titolare dell'azienda e lavoratore stagionale; e ciò costituisce un problema per lo stesso Istituto nazionale di previdenza che finisce con l'erogare sussidi a prescindere dalla durata della disoccupazione.

E così si apre un altro capitolo d'illegalità. Per i braccianti la parola d'ordine è 'stagionalità', legata al percepimento di un sussidio di disoccupazione durante i mesi in cui non si raccoglie. Ma ciò ha contribuito a fare lievitare la massa di chi percepisce il sussidio e che, quando non è nei campi, svolge altri lavori - in nero - guadagnando due volte. C'è l'operatore molisano che inventa aziende e posizioni di lavoro inesistenti e chi compra le giornate utili a maturare il contributo. Un sistema conveniente per tutti a patto di non pensare alle tutele senza considerarne il costo sociale. Una sfida che ha retto persino alla prova del Covid. Cosicché, mentre molti raccolti restavano appesi agli alberi (perché gli 'irregolari' erano impossibilitati a muoversi e non potevano dichiarare alcun rapporto di lavoro nell'autocertificazione).