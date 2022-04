Polizia di Stato celebra oggi il 170° anniversario della sua fondazione

Polizia di Stato

CAMPOBASSO. La Polizia di Stato celebra oggi il 170° Anniversario della sua fondazione.

La cerimonia nazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, si svolgerà nella splendida cornice della Terrazza del Pincio a Roma.

Un’Amministrazione longeva che ha accompagnato nel tempo i cambiamenti della società, trasformandosi essa stessa per soddisfare nuove esigenze nella continuità del motto sub lege libertas. Una Polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e dei sui uomini.

Il Presidente della Repubblica concede quest’anno la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte durante la pandemia: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID- 19, la tutela della salute di tutti i cittadini.” Un eccezionale banco di prova che ha evidenziato lo spirito di servizio che caratterizza l’attività di ciascun poliziotto.

Per lasciare un segno tangibile dell’importante traguardo raggiunto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta corrente dal valore di 2euro, che raccontano l’impegno profuso da poliziotte e poliziotti a salvaguardia dei valori della legalità e della sicurezza. Nel corso della cerimonia il primo esemplare della moneta sarà consegnato dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di oggi, la Polizia di Stato assicurerà il Servizio di guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale

A Campobasso, le celebrazioni per l’Anniversario hanno avuto inizio in mattinata, con la deposizione di una corona per onorare i Caduti della Polizia di Stato, presso la lapide dedicata alla memoria della Guardia di Pubblica Sicurezza Giulio RIVERA, Medaglia d’oro al Valor Civile, ubicata all’ingresso della locale Scuola Allievi Agenti, alla presenza del Prefetto della provincia Dr. Francesco Antonio CAPPETTA e del Questore Giancarlo CONTICCHIO.

La cerimonia è poi proseguita presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, dove, dopo la lettura dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore di Campobasso ha illustrato i principali risultati raggiunti nell’ultimo anno di attività dalle donne e dagli uomini dalla Polizia di Stato in questa provincia.

L’attuale emergenza legata agli eventi bellici in corso tra la Russia e l’Ucraina e le esigenze derivanti dalla pandemia ancora in atto, hanno imposto anche quest’anno che la cerimonia si svolgesse in toni sobri.

L’anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stata anche l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti al personale distintosi per particolari meriti di servizio nonché alcuni attestati di compiacimento a cittadini di questa provincia per il proprio essersi adoperati, in vario modo, a favore della collettività.

Di seguito, si riporta l’elenco del personale della Polizia di Stato premiato nel corso della cerimonia.

1) Ispettore Superiore della Polizia di Stato PETRUCCI Angela Rosa Carmela: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, coordinava un’attività investigativa che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato, resosi responsabile di numerose rapine.

Giugliano in Campania (NA), 17 novembre 2017”

2) Ispettore Superiore della Polizia di Stato D’AVETA Lucia: Lode

Motivazione: Evidenziando impegno e capacità professionali, si distingueva in un’attività investigativa conclusasi con l’arresto di un individuo responsabile di maltrattamenti in famiglia.

San Severo (Foggia), 9 settembre 2017”

3) Ispettore della Polizia di Stato MATTEO Ivan: Lode

4) Sovrintendente Capo della Polizia di Stato CALCUTTO Mauro: Lode

5) Sovrintendente della Polizia di Stato RUSSO Carlo: Lode

6) Sovrintendente della Polizia di Stato ROMANO Gianluca: Lode

7) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato SANTELLA Fabrizio: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, coordinavano ed espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, di due soggetti ritenuti responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, armi e munizioni.

Oratino (Campobasso), 14 ottobre 2017”

8) Vice Ispettore della Polizia di Stato GRIECO Michele: Lode

9) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato CARUSO Raffaele: Lode

10) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato D’ANGELO Antonio: Lode

11) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato MASTALIA Tonia: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che permetteva di trarre in arresto un soggetto resosi responsabile dei reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Termoli (Campobasso), 12 novembre 2017”

12) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato DI MAIO Gianluigi: Lode

13) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato SCIRPOLI Luigi: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo resosi responsabile dei reati di tentato omicidio, rapina aggravata e sequestro di persona.





L'EDITORIALE DI LAMBERTO GIANNINI

La nostra amata Amministrazione celebra in questo mese il suo 170° anniversario dalla fondazione. Era il lontano 1852 quando iniziava quel lungo percorso di impegno e servizio che, attraverso numerosi passaggi di testimone, è giunto fino ai nostri giorni con la Polizia di Stato.

Una storia che si è intrecciata con quella del nostro Paese. È stato un lungo percorso interpretato da tante generazioni di poliziotti che nel tempo, con le loro storie, hanno animato la nostra Istituzione. Storie di vita quotidiana, che, come tante piccole tessere, hanno composto il mosaico di una storia più grande.

È questa lunga storia che nella giornata del 12 aprile vogliamo festeggiare. Lo faremo, però, con i nostri cuori spezzati dagli echi di guerra che in questi giorni provengono da Est, ma pronti e disponibili ad accogliere con umanità chi fugge da terrore e violenza.

Lo faremo con sobrietà e in sicurezza, rinnovando il nostro tradizionale “abbraccio” con i cittadini nelle piazze e nelle strade di tutta Italia.

Sebbene la pandemia sembra allentare la sua morsa, infatti, il contenimento del virus rimane la nostra attuale priorità. È per questo che dobbiamo essere sempre pronti nel salvaguardare la salute delle nostre comunità, così come è stato fatto nel corso degli ultimi due anni. Lo faremo stando vicino ai cittadini, facendo rispettare le regole con la consueta professionalità che ci contraddistingue e che unisce il rigore all’empatia e alla disponibilità.

È per questo impegno, infatti, che la nostra bandiera verrà insignita della medaglia d’oro al valor civile per l’opera profusa dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato contro il Covid-19.

La guerra e la pandemia sono emergenze che non ci consentono, però, di distogliere la nostra attenzione verso quelle minacce e quei rischi che tradizionalmente siamo chiamati ad affrontare. Rimangono al centro della nostra azione la minaccia del terrorismo interno ed internazionale, la gestione delle legittime iniziative di piazza, dietro le quali si possono nascondere strumentalizzazioni e propositi criminali, la lotta alla criminalità diffusa e alle mafie, il contrasto al cyber crime, l’impegno per garantire la trasparenza e la correttezza dello sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la tutela dei soggetti più deboli e fragili.

Tutto questo lo faremo con una certezza. La dedizione e l’impegno incondizionato sapranno guidarci verso un Paese finalmente libero di tornare a vivere la propria normalità, all’interno di una cornice di sicurezza, sviluppo e democrazia.

Buon 170° Anniversario!

