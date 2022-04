Covid: nel Molise 611 guariti e 449 contagi

Termoli, Isernia, Campobasso In Italia 83.643 contagi e 87.904 guariti

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem nessun decesso in Molise nelle ultime 24 ore.

Due i nuovi ricoveri, di Ferrazzano, in Malattie infettive all'ospedale Cardarelli, e di Toro nel reparto Anziano fragile.

Dimesso un paziente di Campochiaro, dal reparto Anziano fragile del capoluogo.

Ci sono stati 611 guariti nelle ultime 24 ore, di cui 90 a Termoli, mentre i contagi sono 449, di cui 81 al molecolare Asrem su 1.179 tamponi refertati, e 368 da test rapidi, su 1.701 antigenici effettuati. A Termoli 57 positivi, di cui 19 al molecolare e 38 all'antigenico.

In Italia 10.207 persone ricoverate con sintomi, di cui 463 in terapia intensiva. Su 563.018 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 83.643 contagi, mentre i guariti sono stati 87.904. Sono stati 169, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.228.745.

