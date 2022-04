Sventa una rapina a Termoli, premiato il poliziotto sansalvese Roberto Di Criscio

SAN SALVO. "Nel 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato rendo onore a tutti quegli uomini e quelle donne che prestano servizio e impegnati quotidianamente nel servizio nella prevenzione e nel rispetto delle leggi. Un pensiero a tutti gli operatori della Polizia di Stato che hanno perso la vita in servizio o per la pandemia". È il messaggio che ha fatto pervenire il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca al questore di Chieti Annino Gargano in occasione dell'anniversario di fondazione della Polizia di Stato e della consegna della medaglia d'oro al valor civile alla bandiera del Corpo.

I complimenti del sindaco Magnacca al sansalvese Roberto Di Criscio, assistente capo coordinatore in servizio presso il Commissariato di Vasto, per aver ricevuto una lode per un arresto per rapina avvenuto a Termoli il 21 settembre 2017 in occasione della manifestazione che si è svolta a Chieti nell'auditorium dell'Università D'Annunzio.

Per il comune di San Salvo era presente l'assessore alla Polizia Locale Vincenzo Larcinese.