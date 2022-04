Punto nascita verso la chiusura? Toma: l'Asrem riorganizzerà il servizio

Punto nascita di Termoli, parla il presidente-commissario Toma

TERMOLI. Tra poco più di due mesi saranno trascorsi tre anni (il 26 giugno 2019) dal provvedimento di chiusura del Punto nascita di Termoli, il primo, firmato dall’allora commissario ad acta Angelo Giustini e dai vertici Asrem, c’era ancora il triunvirato guidato da Gennaro Sosto. Divenne esecutivo dal primo luglio, con lo stop ai ricoveri.

C’erano anche il presidente della Giunta regionale Donato Toma, senza poteri reali sulla sanità, come invece oggi detiene, avendo preso proprio il posto di Giustini, mentre al posto di Sosto sono arrivati prima Maria Viriginia Scafarto e poi Oreste Florenzano. Fu la prima, fulminea, battaglia a cui venne chiamata anche l’amministrazione comunale di centrodestra, col sindaco Francesco Roberti.

Lo scorso anno il decesso di un neonato provocò un ulteriore stop all’attività del Punto nascita, ma in entrambe le circostanze il Tar Molise sospese il provvedimento di chiusura.

Ora ci risiamo, sulla spinta del tavolo tecnico ministeriale per il rientro del debito sanitario, che in virtù del numero dei parti che non arriva ai 500, limite minimo, sta sollecitando Toma a riorganizzare il percorso nascita del basso Molise.

Insomma, le prospettive, come riferite dallo stesso commissario-presidente oggi ai microfoni di Teleregione (che ringraziamo) è quella di un percorso opzionale per far partorire le donne del basso Molise a Vasto o Campobasso, ma lui stesso dichiara una terza via, su cui non dispera. Ma quale sarebbe?

Intanto darà incarico all’Asrem di riorganizzazione il servizio e sicuramente ora si scatenerà un altro bailamme, associativo e politico, a meno di un anno delle future elezioni regionali.

Toma, nella riunione ministeriale di ieri, ha anche affrontato i temi sul nuovo ospedale di Isernia, che sarà inserito nel Pos 2022-2024, incontro che ha segnato il debutto del nuovo sub-commissario Giacomo Papa.

Infine, l’ultimo passaggio riguarda i conti, col fondo rischi mobilità che ha determinato il deficit di 40 milioni di euro, al momento.