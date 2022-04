Torre Covid: verso il nuovo affidamento, sul Cosib senza estremi per commissariare

CAMPOBASSO. Si è svolta in mattinata, presieduta dal presidente Salvatore Micone, la seduta n. 12 del Consiglio regionale. In apertura dei lavori il Presidente della Regione, Donato Toma, ha informato l’Aula dell’incontro avuto ieri a Roma con i dirigenti del Ministero della Salute nel quale ha ricevuto assicurazioni che a breve l’Asrem sarà autorizzata ad affidare i lavori all’impresa aggiudicataria della cosiddetta Torre Covid dell’Ospedale Cardarelli.

Il Presidente Toma, nella sua qualità di Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo Sanitario, inoltre, ha dato notizia della richiesta pervenutagli dal Tavolo Tecnico con i Ministeri competenti per la sanità, di governare la contabilizzazione della mobilità attiva generata da Irccs ed altre strutture private. Tale contabilizzazione della mobilità attiva, infatti, ha spiegato Toma, senza un apposito accordo da stilare con le regioni limitrofe interessate, genera un appesantimento al bilancio sanitario del Molise, dovendo creare un accantonamento prudenziale chiamato “fondo rischi”.

Condizione che il Presidente Commissario si è detto intenzionato ad affrontare al fine di liberare il bilancio sanitario molisano che, al netto di tale fondo rischi, oggi sarebbe, secondo quanto riferitogli dai tecnici, in attivo. I componenti della Giunta regionale hanno quindi fornito risposta ad una serie di atti rogatori presentati da alcuni consiglieri della maggioranza e delle minoranze:

Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, De Chirico, Fontana e Manzo, ad oggetto "Nomina Sub Commissario sanità. Criticità”. Ha fornito risposta il Presidente della Regione Toma, per gli interroganti il Consigliere Greco si è detto non soddisfatto delle informazioni ricevute.

Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Greco, Fontana e Primiani, ad oggetto "Prevenzione, disposizioni per contrasto agli incendi boschivi sul territorio regionale, anche in attuazione del Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120”. Ha fornito risposta per la Giunta regionale l’assessore Pallante, per gli interroganti il consigliere Greco si è detto non soddisfatto delle informazioni ricevute.

Interrogazione con risposta scritta, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani e Nola, ad oggetto "Scioglimento dell'organo di amministrazione del Consorzio industriale Cosib, ai sensi dell'art. 7 della l. r. n.8 del 2004, connessi e consequenziali. Inconferibilità alla Presidenza ai sensi del Dlgs. n. 39/2013, come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 546/2021". Ha fornito risposta per la Giunta regionale l’assessore Pallante, per gli interroganti il consigliere Fontana si è detto soddisfatto delle informazioni ricevute, ma ne ha contestato il merito. Pallante ha affermato che secondo l'ufficio legislativo non ci sono estremi per commissariare l'Ente, l'esponente del M5S ne ravviserebbe almeno due.

Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Chiarimenti in merito alla deliberazione del CdA dell'Azienda Speciale regionale Molise Acque n. 94 del 30/12/2021". Ha fornito risposta per la Giunta regionale l’assessore Pallante, l’interrogante Consigliere Cefaratti si è non detto soddisfatto delle informazioni ricevute.