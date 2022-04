Covid: nel Molise 432 guariti e 386 contagi

TERMOLI. Nel bollettino Covid dell'Asrem due decessi in Molise, si tratta di una 70enne di San Martino in Pensilis, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Campobasso, e di un 75enne di Scapoli, che si trovava in Malattie infettive.

In Malattie infettive ricoverato anche un paziente di Campobasso, mentre è stato dimesso nel medesimo reparto un degente di Ferrazzano.

Infine, dalla Terapia intensiva trasferito paziente di Sepino in altro istituto.

Ci sono stati 432 guariti nelle ultime 24 ore, di cui 66 a Termoli, mentre i contagi sono 386, di cui 51 al molecolare Asrem su 523 tamponi refertati, e 335 da test rapidi, su 1.136 antigenici effettuati. A Termoli 37 positivi, di cui 8 al molecolare e 29 all'antigenico.

In Italia 10.166 persone ricoverate con sintomi, di cui 449 in terapia intensiva. Su 419.995 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 62.037 contagi, mentre i guariti sono stati 63.318. Sono stati 155, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 1.227.858.

I contagi: 37 totali (di cui 29 antigenici) Termoli, 5 (5) Agnone, 5 (5) Baranello, 7 (7) Bojano, 1 (1) Bonefro, 3 (3) Busso, 58 (54) Campobasso, 1 (1) Campochiaro, 3 (3) Campodipietra, 4 (3) Campomarino, 1 (1) Carovilli, 6 (6) Casacalenda, 4 (4) Castel San Vincenzo, 1 (1) Castelmauro, 3 (3) Castelpetroso, 1 (1) Castropignano, 6 (6) Cercemaggiore, 2 (2) Cerro al Volturno, 1 (1) Civitanova del Sannio, 6 (6) Colletorto, 7 (6) Colli a Volturno, 1 (1) Conca Casale, 4 (4) Ferrazzano, 9 (8) Fornelli, 1 Frosolone, 2 (2) Gildone, 11 (10) Guglionesi, 27 (25) Isernia, 1 (1) Jelsi, 7 (5) Larino, 1 (1) Longano, 2 (2) Lupara, 1 (1) Macchia d’Isernia, 2 (2) Macchia Valfortore, 1 (1) Macchiagodena, 1 (1) Matrice, 6 (6) Mirabello Sannitico, 1 (1) Miranda, 1 (1) Montagano, 5 (5) Montaquila, 3 Montecilfone, 17 Montefalcone nel Sannio, 1 (1) Montenero di Bisaccia, 5 (4) Monteroduni, 3 (2) Oratino, 3 (1) Palata, 6 (5) Pesche, 1 (1) Petacciato, 1 (1) Pizzone, 3 (3) Poggio Sannita, 7 (7) Portocannone, 2 (2) Pozzilli, 10 (9) Riccia, 1 (1) Rionero Sannitico, 2 (2) Ripalimosani, 1 (1) Roccamandolfi, 1 (1) Rotello, 1 (1) Salcito, 1 (1) San Giacomo degli Schiavoni, 1 (1) San Giuliano del Sannio, 3 (3) San Giuliano di Puglia, 14 (14) San Martino in Pensilis, 1 San Polo Matese, 5 (5) Santa Croce di Magliano, 2 (2) Santa Maria del Molise, 3 (3) Sant’Agapito, 3 (3) Sant’Angelo del Pesco, 1 (1) Sant’Elia a Pianisi, 1 (1) Scapoli, 1 (1) Sepino, 1 Sessano del Molise, 1 (1) Sesto Campano, 1 (1) Tavenna, 1 (1) Torella del Sannio, 3 (1) Trivento, 6 (6) Ururi, 18 (18) Venafro, 5 (5) Vinchiaturo.

I guariti: 66 Termoli, 5 Agnone, 3 Baranello, 1 Belmonte del Sannio, 15 Bojano, 5 Bonefro, 115 Campobasso, 5 Campodipietra, 2 Campomarino, 4 Carovilli, 1 Castel San Vincenzo, 9 Castelmauro, 1 Cerro al Volturno, 2 Colle d’Anchise, 3 Ferrazzano, 1 Fornelli, 2 Fossalto, 5 Frosolone, 1 Guardialfiera, 4 Guglionesi, 30 Isernia, 2 Jelsi, 38 Larino, 2 Limosano, 1 Lupara, 1 Macchia d’Isernia, 3 Macchiagodena, 3 Mafalda, 2 Matrice, 1 Mirabello Sannitico, 1 Miranda, 5 Montaquila, 1 Montecilfone, 11 Montefalcone nel Sannio, 11 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 2 Morrone del Sannio, 1 Palata, 6 Petacciato, 1 Pietrabbondante, 1 Portocannone, 2 Pozzilli, 1 Ripalimosani, 3 Rocchetta a Volturno, 2 Rotello, 1 San Giuliano del Sannio, 1 San Giuliano di Puglia, 5 San Martino in Pensilis, 9 Santa Croce di Magliano, 1 Sant’Agapito, 1 Scapoli, 4 Sesto Campano, 6 Ururi, 1 Vastogirardi, 21 Venafro.

Scende a 32 il numero dei ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, di cui 1 ricoverati in Rianimazione Covid, 19 in Malattie infettive e 12 Anziano fragile Covid.

Di questi 7 non sono vaccinati, 1 prima dose, 4 con seconda dose/dose unica, 20 con terza dose.

Sale a 603 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

In diminuzione, da 7.973 di ieri a 7.927 di oggi, il numero dei casi attualmente positivi in regione.

Di questi 5.501 in provincia di Campobasso, 2.412 in provincia di Isernia e 14 di fuori regione.

Fermo ai 3.432 di ieri il numero dei soggetti in isolamento.