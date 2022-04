Bit 2022, Cotugno: «Un grande risultato per il Molise»

CAMPOBASSO. Il vicepresidente della Giunta regionale e assessore al Turismo Vincenzo Cotugno commenta l'esito della partecipazione alla Bit 2022: «Un grande risultato per la regione Molise che ha messo in mostra le sue eccellenze nella più importante vetrina nazionale del turismo».

«Oltre 150 espositori molisani, più di 400 incontri in tre giorni con l’interesse di buyer e visitatori per conoscere da vicino un territorio che punta a migliorare le già straordinarie performance di questi ultimi anni.

Dal ministro al Turismo Garavaglia ai responsabili dell’Enit, dal presidente della Conferenza delle Regioni al presidente dell’Unpli e tanti altri importanti amministratori italiani: tutti si sono complimentati per il lavoro portato avanti dal Molise in campo turistico e che abbiamo rappresentato all’interno di uno stand moderno ma capace di trasmettere il “calore” della nostra terra.

Un successo frutto di un lavoro di squadra importante, con Istituzioni e stakeholder insieme nel mostrare l’immagine più bella della nostra regione a Milano e che ha destato l’interesse dei buyer di tutto il mondo.

Al termine di questa tre giorni voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a questo straordinario successo, offrendo al mercato turistico nazionale ed internazionale il “prodotto” Molise così come disegnato dal Piano Strategico regionale e che sta portando, in una dimensione globale, la nostra piccola ma straordinaria regione!!

I loro sorrisi, la loro soddisfazione per il lavoro svolto e per le nuove opportunità che si sono aperte grazie alla Bit, ripagano di tutto il lavoro messo in campo in questi mesi dall’Assessorato regionale al Turismo e Cultura, dalla Regione Molise e dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli!

Grazie a tutti!»

Galleria fotografica