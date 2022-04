Coesione economica e sociale, approvato il documento in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presieduta dal Presidente Salvatore Micone, la seduta n. 13 del Consiglio regionale. A seguito della relazione da parte del Presidente della Prima Commissione, Andrea Di Lucente, l’Assemblea ha iniziato l’esame e la discussione dell’argomento, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Programma della politica comunicatoria di coesione economica e sociale 2021-2027 – Approvazione documento di indirizzo strategico regionale”. Il Presidente della Giunta Donato Toma ha illustrato le strategie e gli obiettivi del Documento di indirizzo strategico regionale. Sono seguiti gli interventi, per esprimere le rispettive posizioni politiche in merito all’argomento trattato, dei Consiglieri Iorio, Fanelli, Primiani, Greco, Nola, Facciolla e Cefaratti. Ha concluso il dibattito il Presidente Toma. Il Consigliere Greco ha annunciato a nome del Gruppo M5S, motivandolo, di non partecipare al voto Il provvedimento è stato approvato a maggioranza.

Con il Documento di Indirizzo Strategico regionale 2021-2027, vengono individuate le priorità su cui investire le risorse che verranno messe a disposizione della Regione Molise. “La programmazione europea 2021-2027 -ha spiegato Di Lucente- rappresenta per l’Amministrazione regionale la grande opportunità di crescita e un importante strumento per raggiungere obiettivi di sostenibilità e di crescita sociale ed economica. In quest’ottica si investono cospicue risorse in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, quale chiave per lo sviluppo del territorio molisano”. Per la stesura del Documento strategico regionale si è quindi provveduto a fare un’analisi su quello che hanno prodotto le politiche di sviluppo e coesione degli ultimi sette anni al fine di poter sviluppare una programmazione futura quanto più incisiva e confacente alle reali necessità del territorio, attraverso una visione coerente con la politica di coesione messa a punto dalla UE. Politica che, evidentemente, come si legge dalle premesse del Documento, continuerà a concentrarsi sulla convergenza economica, sociale e territoriale, attraverso la competitività sostenibile, la ricerca e l'innovazione, la transizione digitale, gli obiettivi del Green Deal europeo e la promozione del pilastro europeo dei diritti sociali. In particolare, nella programmazione europea 2021-2027 si prevede che FESR, FSE+ e Fondo di coesione (e il FEAMPA) sostengano cinque obiettivi strategici, che vertono sulla transizione verde e digitale, su un'Europa più connessa, inclusiva e sociale e su un'Europa più vicina ai suoi cittadini.

Previsto anche l’aumento dei tassi di cofinanziamento (la percentuale di un investimento che gli Stati membri possono ricevere dall'UE): 40% per le regioni più sviluppate; 50% per le regioni più sviluppate che erano regioni in transizione o il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite era inferiore al 100% nel periodo 2014-2020; 60% per le regioni in transizione; 70% per le regioni in transizione meno sviluppate nel periodo 2014-2020 e 85% per le regioni meno sviluppate. In un quadro europeo e nazionale così delineato, per la redazione del Documento di indirizzo strategico regionale – è stato evidenziato nel dibattito-, quindi, ci si è attivati primariamente per effettuare un puntuale monitoraggio delle nuove esigenze del territorio, attraverso uno stretto confronto con le parti sociali, con la cabina di pilotaggio e con le istituzioni. Da tali valutazioni e confronti -ha sottolineato ancora Di Lucente- sono emerse, quindi, ulteriori sfide da dover fronteggiare e nuove possibilità di sviluppo, generatesi anche alla luce delle modifiche che la pandemia prima e la moderna idea di Europa dopo, hanno determinato. Dall’analisi iniziale, e a seguito del confronto con il territorio che ne è venuto fuori, si è provveduto a costruire un Documento regionale la cui strategia -si legge nel testo approvato dall’Assise- si basa sul tema aggregante e ideativo della “cura”.

Un concept di bandiera, oggi fortemente evocativo, che delinea un sentiero di lungo periodo che vede proprio nella cura (e nelle sue declinazioni curare, aver cura, prendersi cura) il minimo comune denominatore dell'intervento pubblico. Cura della persona, cura dell'ambiente e delle sue risorse, dei diritti civili e delle relazioni sociali, in tutte le loro manifestazioni, per un Molise più aperto, sicuro, solidale, confortevole, attrattivo, rassicurante per i suoi cittadini, operoso e fecondo per i progetti delle future generazioni. Il must è quello di massimizzare la redditività sociale dell’intervento pubblico, trasfondendo, con ogni sua manifestazione, queste straordinarie caratterizzazioni nel lavoro e nella soddisfazione professionale, nella fruizione delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi vitali, nella crescita culturale, nella piena partecipazione di tutti e di ciascuno alle opportunità del nostro tempo, non intaccando e anzi favorendo quelle del futuro. Nel contesto particolarmente frammentato della regione, l'iniziativa flagship è la sinapsi, la formazione delle reti neurali attraverso la connessione - fisica e anche immateriale - degli individui e delle loro comunità. La vision che la politica di coesione si propone di attuare in coerenza con la strategia delineata va in tre direttrici:

la cura della persona;

la cura dell’ambiente;

la cura dei diritti civili e delle relazioni sociali. Sono da considerarsi sfide verticali, in quanto si innestano direttamente nelle direttrici della vision: offrire servizi sanitari e i servizi di assistenza di lunga durata di qualità; implementare la transizione ecologica –sostenibilità ambientale dell’uso di energia; implementare la transizione ecologica -adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione dei rischi e resilienza; implementare la transizione ecologica –accesso e gestione sostenibile delle risorse idriche; implementare la transizione ecologica -economia circolare; implementare la transizione ecologica –biodiversità e lotta all’inquinamento; implementare la transizione ecologica – sostenibilità ambientale della mobilità urbana; incrementare l’occupazione; incrementare l’inclusione e la protezione sociale; incrementare l’istruzione e la formazione. Mentre si identificano come sfide serventi, in quanto si innestano indirettamente nelle direttrici della vision:

finalizzare la ricerca e l’innovazione;

implementare la transizione digitale;

migliorare la competitività del sistema produttivo;

formare competenze professionalizzanti. Mentre si ritiene sfida abilitante, in quanto funzionale a spingere la vision e a renderla più adeguata alla capacità realizzativa, in un orizzonte temporale eccedente il periodo di programmazione:

migliorare la mobilità.

Il Documento che si basa sul Programma plurifondo FESR-FSE+ della Regione Molise per il periodo 2021-2027 e vede l’utilizzo di risorse pari a 402.488.557 Euro, di cui 319.458.649 Euro per l’FESR e 83.029.909 Euro per il FSE.